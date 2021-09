Google Clock app : Un bug qui ne vous réveille plus !

Google Clock app est une application disponible sur Android et plus particulièrement sur les téléphones portables de Google, les Pixels. Mais depuis quelque temps, il semblerait que le « réveil matin » de Google fait des siennes et ne fonctionne plus comme il devrait.

L’information est apparue sur différents réseaux dont notamment Reddit et sur les évaluations de l’App sur le Play Store.

Google Clock app est une application associée à l’horloge de votre téléphone mobile. Elle permet notamment de définir des alarmes pour vous réveiller ou pour un RDV ou pourquoi pas comme pense-bête.

Google Clock, le mode alarme déconne ?

Il semblerait que depuis quelque temps, plusieurs utilisateurs font face à des problèmes concernant le mode alarme. En effet, on peut lire certains commentaires sur Reddit et sur le Play Store de Google signalant une défectuosité du système.

« L’alarme ne fonctionne plus. Une notification apparaît environ 30 minutes après, indiquant « alarme manquée ». C’était l’alarme que j’utilisais pour me réveiller le matin. Je vais devoir changer. Dommage, elle fonctionnait pourtant si bien, avec possibilité de se réveiller avec ses playlists Spotify »

écrit François.

« Au secours !! Cette appli est l’appli de base de mon téléphone et l’alarme pour le réveil ne fonctionne plus du tout, j’ai regardé dans les paramètres de notification et tout baigne ! Donc ce n’est pas mon téléphone le problème, de plus, lorsque ça sonnait, quand je voulais désactiver l’alarme je ne peux pas, car plus rien ne s’affiche. Cette appli était pourtant tellement pratique….

Ajoute OfficiereMisti 23

Selon certains commentaires, le bug serait présent depuis une bonne dizaine de jours. Sur Reddit, un couple a même été plus loin dans ses analyses. De fait, après avoir constaté que l’alarme ne fonctionnait plus, ils ont vidé le cache de leur téléphone mobile. Ensuite ils ont réinitialisé leurs deux smartphones (des Google Pixel apparemment) et refait l’expérience. Même constat, le mode alarme ne fonctionnait pas correctement.

Aux vues des commentaires, on peut penser que Google prend les choses en main pour résoudre ce problème. D’autant que les utilisateurs sont nombreux à utiliser ce mode Alarme sur leur smartphone.

Bref, si vous utilisez pour le moment cette application Google Clock et que vous ne voulez pas arriver en retard à l’école, au travail ou à vos rendez-vous, il vaut peut-être mieux changer d’application.