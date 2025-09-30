SwitchBot Sonnette vidéo connectée : la sécurité domestique à portée de tous

Se sentir en sécurité chez soi, ça passe aussi par une porte d’entrée bien surveillée. Avec sa nouvelle sonnette vidéo connectée, SwitchBot propose une solution simple, complète et pensée pour tous les profils : des familles aux personnes âgées, en passant par ceux qui ne veulent pas dépendre d’un smartphone.

SwitchBot, déjà connu pour ses solutions domotiques comme les rideaux motorisés ou les serrures connectées, continue d’élargir sa gamme. Cette sonnette vient compléter un écosystème qui mise sur l’autonomie, la simplicité et la sécurité, sans imposer d’abonnement mensuel.

Un écran intérieur pensé pour toute la famille

Pas besoin d’être hyper connecté pour utiliser cette sonnette : elle est livrée avec un écran intérieur de 4,3 pouces. Posé sur une table ou fixé au mur, il permet de voir directement qui sonne à la porte, de discuter avec la personne, ou de déclencher une alarme si besoin.

L’idée est simple : même sans téléphone, tout le monde peut interagir, que ce soit un enfant, une personne âgée ou simplement quelqu’un qui préfère ne pas dépendre d’une appli.

Image nette, vision nocturne et détection intelligente

La caméra intégrée filme en 2K, avec un angle très large de 165°, ce qui permet de voir l’ensemble de l’entrée. Même de nuit, l’image reste claire grâce à une vision nocturne en couleur.

Mais la vraie force de cette sonnette, c’est sa détection intelligente : elle peut différencier un humain d’un animal ou d’un véhicule. Résultat : moins de fausses alertes, et plus de tranquillité.

Autonomie solide et alimentation flexible

La batterie intégrée de 5000 mAh permet à la sonnette de tenir entre 6 et 19 mois selon l’utilisation. Elle se recharge facilement via un câble USB‑C, comme un téléphone.

Pour ceux qui préfèrent une solution permanente, il est aussi possible de l’alimenter avec un panneau solaire, ce qui évite d’avoir à la recharger manuellement.

Pas d’abonnement, mais un vrai contrôle

Pas besoin de payer chaque mois : la sonnette propose un stockage local avec 4 Go intégrés, extensibles jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Autre point fort : tout est pensé pour fonctionner en local. Pas besoin d’envoyer les images dans le cloud si on ne le souhaite pas. La confidentialité est respectée, et les données restent chez l’utilisateur.

Même sans Internet, elle reste connectée

Et si le Wi-Fi tombe ? Pas de panique. Grâce à un système interne, la sonnette reste reliée au moniteur même sans connexion Internet.

L’installation aussi est simple : soit avec un adhésif, soit avec des vis, en fonction de ce que l’on préfère. Pas besoin de percer si on est locataire. Elle résiste aussi à la pluie et à la poussière, avec une certification IP65.

Une brique supplémentaire dans une maison connectée

Pour ceux qui utilisent déjà des produits SwitchBot, cette sonnette s’intègre naturellement dans l’écosystème. Elle peut dialoguer avec une serrure connectée, une alarme, ou même une carte NFC pour ouvrir la porte.

Elle peut aussi servir de passerelle Matter, facilitant l’usage d’autres objets connectés compatibles dans la maison.

Récapitulatif technique

Résolution : 2K

Angle de vue : 165°

Vision nocturne : en couleur

Moniteur intérieur : 4,3 pouces

Interphonie à trois voies

Batterie : 5000 mAh (6 à 19 mois d’autonomie)

Recharge : USB‑C

Alimentation en option : panneau solaire

Stockage : 4 Go internes + carte microSD jusqu’à 512 Go

Fonctionne sans Wi-Fi grâce au système EdgeLink

Résistance : IP65 (pluie et poussière)

Installation : adhésif ou vis

Compatible avec l’écosystème SwitchBot + passerelle Matter

