GPD WIN Mini 2025 : une console de jeu portable qui flirte avec le PC gaming

Le paysage des consoles de jeu portables n’a jamais été aussi bouillonnant. Entre les grandes manœuvres des géants du secteur et l’émergence de challengers audacieux, GPD revient sur le devant de la scène avec un modèle ambitieux : le WIN Mini 2025. Format réduit, mais ambitions XXL.

L’entreprise chinoise GPD HK, réputée pour ses appareils nomades atypiques, étoffe son écosystème avec cette nouvelle mouture du WIN Mini. Fidèle à son ADN, la marque parie sur une configuration musclée dans un format de poche, visant clairement les joueurs exigeants qui ne veulent plus choisir entre mobilité et performance.

Écran 120Hz : l’argument qui frappe l’œil

Là où beaucoup se contentent d’un simple écran tactile, GPD pousse le curseur un cran plus loin. Le WIN Mini 2025 embarque une dalle LTPS de 7 pouces Full HD, capable de monter à 120 Hz. Résultat : une fluidité bienvenue pour les jeux nerveux, surtout couplée à la technologie VRR et au support AMD FreeSync Premium. Ajoutez à cela une luminosité de 500 nits et une fidélité colorimétrique avec 100 % de sRGB, et vous obtenez un affichage qui ne rougit pas face à certaines tablettes haut de gamme.

A relire : GPD Win 4 : Une console portable compacte et polyvalente La GPD Win 4, conçue par GPD HK, est une console portable hybride alliant performance, ergonomie et mobilité. Elle est propulsée par un processeur AMD de dernière génération, offrant une solution adaptée…

Sous le capot : AMD sort l’artillerie lourde

La gamme du constructeur s’agrandit et muscle son jeu avec l’intégration des toutes dernières puces AMD Ryzen AI 9 HX 370 et 365, mais aussi le Ryzen 7 8840U. Ces processeurs, gravés en 4 et 3 nm selon les modèles, offrent jusqu’à 12 cœurs et 24 threads pour des performances brutes impressionnantes.

En soutien graphique, les GPU Radeon 890M et 880M ne sont pas en reste et permettent de jouer en 1080p à la majorité des titres modernes. Avec un TDP ajustable entre 28 et 35W, le Win Mini 2025 jongle habilement entre puissance et gestion thermique.

Design et ergonomie : une prise en main revue

Le format « clamshell » hérité des netbooks n’est pas qu’un clin d’œil rétro : il facilite une meilleure prise en main et une posture de jeu plus confortable. Les joysticks à effet Hall sont désormais un standard pour GPD, évitant les désagréments du « drift » que l’on retrouve chez d’autres constructeurs.

Les gâchettes analogiques, le clavier rétroéclairé et les touches programmables complètent une fiche ergonomique sans fausse note. Le pavé tactile central ajoute même une dimension hybride pour la navigation.

Un stockage extensible à la hauteur des ambitions

Côté stockage, le GPD WIN Mini 2025 se montre généreux. Les configurations vont jusqu’à 4 To via un SSD M.2 PCIe 4.0, avec en prime un lecteur microSD pour ceux qui aiment tout avoir à portée de main. La connectique est elle aussi à jour : USB4, USB-C Gen2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3… Rien ne manque à l’appel pour brancher périphériques, manettes ou écrans externes.

Autonomie et refroidissement : les détails qui comptent

L’autonomie reste l’un des défis majeurs pour ce type de machine. Avec une batterie de 44,24 Wh, le WIN Mini 2025 promet quelques heures de jeu sans recharge, dépendamment des usages. Le système de refroidissement interne, plus efficace que sur les versions précédentes, maintient la température sous contrôle, évitant la baisse de performance due à la chauffe — un point souvent négligé chez les concurrents.

Récapitulatif technique

Processeurs : AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs/24 threads, jusqu’à 5.1 GHz), AI 9 365 (10 cœurs/20 threads), Ryzen 7 8840U (8 cœurs/16 threads)

GPU : Radeon 890M (16 CU), 880M (12 CU), 780M

RAM : 16, 32 ou 64 Go LPDDR5X

Stockage : SSD M.2 PCIe 4.0 jusqu’à 4 To + microSD

Écran : 7 pouces LTPS, 1920×1080, 120Hz, VRR, 500 nits, 100 % sRGB

Connectivité : USB4, USB 3.2 Gen2 Type-C, Type-A, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Commandes : Joysticks Hall, gâchettes analogiques, clavier rétroéclairé, pavé tactile, macros

Batterie : 44,24 Wh

Dimensions : 172 x 109 x 26 mm

Poids : 555 g

D’autres produits similaire :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.