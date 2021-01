Nighthawk RAXE500, le nouveau routeur WiFi 6E de Netgear.

Nighthawk RAXE500 ? C’est le nouveau routeur WiFi que vient de dévoiler Netgear. Un nouveau routeur Wi-Fi qui embarque une solution tri bande en matière de Wi-Fi en intégrant la nouvelle norme Wi-Fi 6E via le spectre des 6 GHz.

Bon, alors on vous fera l’impasse sur la présentation de Netgear. En effet, nous vous avons déjà assez présenté et testé des produits Netgear chez Planet Sans fil. Et pour cause, la marque est le leader du marché grand public en matière de solution Wi-Fi.

Nighthawk RAXE500, un air de déjà vu !

Alors, non ce n’est pas le même routeur que le RAX200, même si il est vrai qu’il lui ressemble. Il faut dire que ce nouveau Nighthawk RAXE500 hérite de ses prédécesseurs. Tout en apportant son lot de nouveautés.

Alors, parmi ces nouveautés on trouve tout d’abord l’intégration de la norme Wi-Fi 6E. Cette nouvelle norme permet en fait de proposer du Wi-Fi non pas sur le 2.4GHz ou sur le 5GHz, mais sur la gamme des 6GHz. L’idée ici une fois de plus est de permettre le déploiement d’un réseau Wi-Fi sur une gamme de fréquences moins fréquentée. C’était d’ailleurs aussi le cas au départ pour le 5GHz.

Grâce à cette intégration, Netgear annonce fièrement la possibilité de diffuser sur les trois bandes simultanément. Offrant ainsi 12 flux, quatre flux 6 GHz, quatre flux 5 GHz et quatre flux 2,4 GHz.

De la sorte, Netgear annonce un débit (cumulé) sur les ondes de 10.8Gbps.Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau Wi-Fi, ce nouveau venu embarque bien évidemment du WPA3.

Phil Solis, research director chez IDC confirme :

« L’évolution du WiFi au cours des dernières décennies s’est d’abord concentrée sur la bande des 2,4 GHz, puis sur la bande 5 GHz avec les WiFi 4, 5 et 6. Alors que les organismes de réglementation du monde entier ouvrent la bande 6 GHz, les réseaux WiFi 6E proposeront aux appareils compatibles la marge de manœuvre nécessaire pour l’utilisation de canaux plus larges y compris dans les zones denses et encombrées. On profitera alors de débits de données moyens plus élevés et d’un temps de latence plus faible. »

NETGEAR Routeur WiFi 6 AX12 Nighthawk Tri-Bandes 12 flux (RAX200) - WiFi AX1100 (Vitesses jusqu'à 10.8 Gbit/s) | Couverture jusqu'à 230 m² WIFI 6 - STREAMEZ ET DIFFUSEZ PLUS RAPIDEMENT : Diffusez simultanément des films,des jeux, des appels vidéo ou téléchargez / transférez des fichiers à une vitesse WiFi de 10.8 Gbit/s. Fonctionne avec les appareils WiFi 6 existants et nouveaux comme l'iPhone 11,le Galaxy Note 10 et le Galaxy S10

FONCTIONNE AVEC TOUS LES FOURNISSEURS D'ACCES INTERNET: remplacez votre routeur WiFi existant (modem ou passerelle séparé requis). Compatible avec tout fournisseur d'accès Internet jusqu'à 2 Gbps (cable,satellite,fibre,ADSL etc)

FACILE À INSTALLER ET À MANAGER : se connecte à votre modem câble existant et se configure et se personnalise en quelques minutes avec l'application Nighthawk - gérez facilement vos paramètres WiFi au niveau de l'appareil et du réseau,testez votre vitesse Internet,affichez l'historique de vitesse et surveillez l'utilisation des données

CONNEXIONS USB: partagez des données stockées sur un disque dur ou une clé USB avec n'importe quel appareil connecté et créez un stockage cloud personnel pour y accéder de n'importe où à l'aide des 2 ports USB 3.0

PROTECTION AVANCÉE CONTRE LES CYBERS MENACES: NETGEAR Armor (optimisé par BitDefender) est une protection antivirus,anti-malware, contre la fraude/phishing/ransomware sur un nombre illimité d'appareils et une protection du réseau/des données avec un essai gratuit de 30 jours

Processeur et ports Ethernet bien fournis pour le Nighthawk RAXE500.

Pour le reste, on retrouve au cœur du routeur un processeur Quad-Core 1.8GHz. En outre, pour la partie connectique, Netgear propose 4 ports LAN Gigabit Ethernet avec lesquels il est également possible de faire de l’agrégation. De plus, le constructeur a également équipé son routeur d’un port Ethernet 2.5Gbit.

On lui trouve également 2 ports USB 3.0 qui pourront accueillir, imprimante, disque dur pour les mettre sur le réseau.

Contrôle total via le smartphone pour le Nighthawk RAXE500.

Comme pour les autres modèles de la gamme Nighthawk, Netgear propose la gestion de ce nouveau venu depuis son application maison au départ de votre smartphone. Il sera ainsi possible de surveiller les appareils connectés, mais aussi si besoin de les déconnecter.

Enfin, Netgear n’est pas peu fière de souligner que ce routeur a été récompensé par le prix de l’Innovation CES 2021.

Prix et Disponibilité.

Aucune information jusqu’à présent sur la disponibilité du routeur WiFi tribande NETGEAR Nighthawk RAXE500 n’a été confirmée. Pour ce qui est du prix, le site US de Netgear le propose à 599$.