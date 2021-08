7.2 milliards de dollars pour les enchères de la 5G au Canada.

Avec la 5G au Canada, l’état canadien a de quoi se frotter les mains. Effectivement, les enchères pour la distribution des licences 5G dans l’état ont permis de récolter pas moins de 7 milliards à l’état.

Si certains pays ou parties du monde comme la Corée du Sud ont déjà largement adopté la 5G depuis plus de deux ans, le Canada était encore un peu à la traine. Et si dernièrement on parlait surtout du Canada aux infos pour les canicules auxquelles le pays doit faire face, en ce qui nous concerne c’est de la 5G.

Ainsi, le pays avait démarré en juin dernier la vente aux enchères pour les licences 5G sur ses ondes. Au total 23 acteurs du marché étaient intéressés.

François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, a par ailleurs déclaré :

« La vente aux enchères de 3 500 MHz est une étape clé du plan de notre gouvernement visant à promouvoir la concurrence dans le secteur des télécommunications. Cette vente aux enchères vise à améliorer la connectivité rurale et à faire en sorte que les Canadiens bénéficient des technologies 5G.

Les ténors du marché bien présents.

Pour ce qui est des enchères, on a bien sûr comme à chaque fois dans tous les pays retrouver les gros opérateurs, ainsi, Bell Canada, Telus et Rogers ont à eux trois dépensé la somme d’environ 6 milliards de dollars pour acquérir des licences pour la 5G.

3.3 milliards pour Rogers, 1.95 milliard pour Telus et 678 millions pour Bell Canada. À noter que les enchères ont permis à des plus petits opérateurs d’acquérir des licences pour des zones plus « locales ». Offrant ainsi selon la région une plus grande diversité de l’offre.

Ainsi Rogers a acheté des licences pour pas moins de 169 des 172 régions de niveau 4 d’ISDE au Canada, y compris toutes les régions clés. Des licences qui lui permettront de déployer de la 5G sur les villes de Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa et Calgary.

De la 5G mais pas encore de prix.

Les Canadiens devraient donc profiter très prochainement d’un réseau 5G global sur le territoire pour leur téléphonie mobile. À noter que normalement ces réseaux devraient être supportés par Nokia. En effet, le constructeur européen était parvenu en juin dernier à signer un partenariat avec plusieurs opérateurs canadien dont notamment Bell Canada.

Il ne reste donc plus qu’à attendre les offres 5G pour les Canadiens pour profiter pleinement de la vitesse de la 5G.