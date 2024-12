Le Mini PC Veriton NUC d’Acer : une solution adaptée aux professionnels

Acer enrichit son catalogue en lançant la gamme Veriton NUC, une série de mini PC conçus pour répondre aux besoins des entreprises. Compacte, performante et économe en énergie, cette solution vise à s’imposer sur le marché des mini PC professionnels, également appelés NUC (Next Unit of Computing).

Acer For Business : une expertise au service des entreprises

La division Acer For Business cible les professionnels, des petites entreprises aux grands groupes. Elle offre un éventail de solutions informatiques adaptées à différents secteurs, allant de la bureautique classique à des usages plus spécialisés comme l’affichage dynamique.

Le lancement du Veriton NUC marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Acer pour diversifier son portefeuille. En s’implantant sur ce marché, l’entreprise ambitionne de devenir un acteur majeur dans le domaine des mini PC d’ici 2025.

Des offres personnalisées pour les partenaires de distribution

Flexibilité et personnalisation

Acer propose deux types d’offres pour ses partenaires certifiés :

Modèles barebone : Ces mini PC sont livrés sans certains composants (mémoire, stockage), permettant aux revendeurs de personnaliser les configurations en fonction des besoins des utilisateurs finaux.

: Ces mini PC sont livrés sans certains composants (mémoire, stockage), permettant aux revendeurs de personnaliser les configurations en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Configurations complètes : Pour des projets spécifiques ou des appels d’offres, Acer fournit des machines prêtes à l’emploi, avec des logiciels préinstallés directement en usine.

Ces options permettent une meilleure adaptation aux attentes des entreprises et facilitent le travail des distributeurs et intégrateurs.

Veriton NUC, Des caractéristiques techniques avancées

Le Veriton NUC est équipé des dernières innovations pour répondre aux besoins variés des professionnels :

Processeurs Intel Core Ultra : Ces processeurs garantissent des performances élevées, adaptées aux applications multitâches.

: Ces processeurs garantissent des performances élevées, adaptées aux applications multitâches. Fonctionnalités IA : Grâce à la technologie Intel® AI Boost, certaines tâches sont accélérées, améliorant ainsi l’efficacité globale.

: Grâce à la technologie Intel® AI Boost, certaines tâches sont accélérées, améliorant ainsi l’efficacité globale. Connectivité avancée : Le Wi-Fi 6E offre une connexion rapide et stable, tandis que le Dual LAN permet de gérer deux réseaux simultanément pour une meilleure répartition du trafic.

: Le offre une connexion rapide et stable, tandis que le permet de gérer deux réseaux simultanément pour une meilleure répartition du trafic. Affichage haute qualité : Compatible avec une résolution jusqu’à 8K et capable de gérer trois écrans simultanés, le Veriton NUC est idéal pour les postes de travail exigeants.

Une solution compacte et polyvalente

Installation simplifiée

Grâce à son support VESA, le Veriton NUC peut être fixé directement derrière un écran, ce qui en fait un choix pratique pour les environnements de travail où l’espace est limité.

Conception économe en énergie

En intégrant une gestion intelligente de l’énergie, ce mini PC combine performances et respect des contraintes environnementales, une préoccupation croissante pour les entreprises.

Disponibilité et perspectives

Le Veriton NUC sera disponible en France dès le premier trimestre 2025.

Récapitulatif technique

Processeurs : Intel® Core Ultra.

: Intel® Core Ultra. Fonctionnalités IA : Intel® AI Boost pour une productivité accrue.

: Intel® AI Boost pour une productivité accrue. Affichage : Support jusqu’à 8K, gestion de 3 écrans simultanés.

: Support jusqu’à 8K, gestion de 3 écrans simultanés. Connectivité : Wi-Fi 6E, ports HDMI, USB Type-C et Dual LAN.

: Wi-Fi 6E, ports HDMI, USB Type-C et Dual LAN. Énergie : Gestion optimisée pour réduire la consommation.

: Gestion optimisée pour réduire la consommation. Personnalisation : Configurations adaptées aux besoins spécifiques.

: Configurations adaptées aux besoins spécifiques. Fixation : Support VESA pour une installation discrète.

: Support VESA pour une installation discrète. Disponibilité : Début 2025.

