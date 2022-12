SCHENKER VISION 15, un nouvel ultrabook  de 15 mm d’épaisseur qui embarque du Wi-Fi 6E.

La marque allemande SCHENKER nos dévoile son SCHENKER VISION 15, un nouvel ordinateur portable qui entre dans la catégorie des ultrabooks et qui embarque la dernière plateforme d’Intel. Un ultrabook qui devrait séduire ceux qui cherchent un ordinateur portable compact et performant.

Dans le monde de l’informatique moderne, il faut le dire, l’ordinateur portable a pris le dessus sur l’ordinateur de bureau. Et avec le déploiement de plus en plus présent du télétravail dans les entreprises , cela n’a fait qu’amplifier le phénomène. Dès lors, les ordinateurs portables de nos jours sont de plus en plus performants et puissants.

Et dans le marché des ordinateurs portables, il y a trois grandes catégories ; les portables, les transportables (plus gros et plus lourds) et les ultraportables. C’est dans cette dernière catégorie que vient se positionner le dernier né de la marque SCHENKER.

Test : XMG NEO 15 de Schenker, un PC portable gamer Est-ce que le XMG NEO 15 est LE portable de jeu idéal ? Le NEO 15 est la réponse de XMG (Extreme Mobile Gaming) aux exigences de la communauté des joueurs mobiles:…

SCHENKER VISION 15 petit, mais puissant.

En effet, ce nouveau venu se veut ultra compact et surtout ultra fin. À ce sujet la marque annonce d’ailleurs une taille de châssis de 355 x 230 x 15 mm. Pour ce qui est de l’écran embarqué, on retrouve ici un écran glaretype IPS Full HD. À noter que cet écran également tactile.

Au cœur de cet ordinateur, la marque allemande a opté pour la nouvelle plateforme Intel Alder Lake-P. Ce nouveau SCHENKER VISION 15 est d’ailleurs propulsé par un processeur Intel Core i7-1260P qui pourra compter sur 16 GB LPDDR5 RAM cadencée à 5200 MHz. Enfin, le tout est alimenté par une batterie de 73 Wh qui accepte la technologie « Fast charging » pour un chargement en un minimum de temps. Une charge qui se fera d’ailleurs via un port USB-C.

En parlant de connectivité, ce nouvel ordinateur portable SCHENKER VISION 15 propose pas moins de 2 ports Thunderbolt 4, un port DisplayPort 1.4b et un HDMI 2.0b. Des ports placés de part et d’autre de l’ordinateur et qui offrent la possibilité de venir brancher jusqu’à trois moniteurs. On notera également la présence de deux ports USB-A 3.2 Gen2 et d’un port jack 3.5mm pour la partie audio.

La marque a également équipé son nouvel ordinateur portable d’une caméra qui offre une compatibilité avec Windows Hello ce qui permettra notamment de déverrouiller l’ordinateur uniquement avec la caméra une fois son utilisateur placé devant.

Connectivité sans fil, Wi-Fi 6E pour plus de vitesse !

Afin de garantir une bonne connexion sans fil, SCHENKER a équipé son ordinateur portable d’une puce Intel Wi-Fi compatible 6E. À noter que bien évidemment, il sera possible également de se connecter sur les autres normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Une solution tri bande qui exploite pleinement la gamme de fréquences des 6GHz en plus de la norme 2.4GHz et 5GHz. Le Bluetooth est également présent pour permettre l’association de périphériques comme une souris, un clavier, un casque audio…

Prix et Disponibilité.

La configuration de base du SCHENKER VISION 15 (E23) comprend un Core i7-1260P d’Intel, 16 Go de RAM LPDDR5-5200 (double canal), un SSD Samsung 980 de 500 Go et un écran tactile IPS Full HD. Le prix de départ de l’ultrabook qui peut être d’ores et déjà précommandé est de 999 €, TVA de 19 % incluse. À noter que comme pour les autres produits de la gamme, il est possible d’adapter la configuration à son choix.