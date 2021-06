Home Alarm Advanced, la nouvelle solution de Somfy.

Avec Home Alarm Advanced, Somfy entend vous proposer une nouvelle solution pour sécuriser votre maison. Cette nouvelle solution vient étoffer la gamme Home Alarm et indoor Camera que propose Somfy depuis plusieurs années maintenant.

Le marché de la sécurité chez le particulier ne cesse de séduire de plus en plus. Il faut dire qu’entre parfois une certaine insécurité et/ou la volonté des propriétaires de ne pas voir leur dépense dans leur maison partir dans les mains d’autrui et la facilité de mise en place, le marché a de beaux jours devant lui.

Somfy en est consciente et profite donc de son expérience dans la domotique et le high-tech pour proposer sa propre solution avec Home Alarm Advanced.

Home Alarm Advanced, protection proactive.

Avec ce nouveau système Home Alarm Advanced, Somfy veut aller plus loin que de la simple « surveillance » de votre habitation. La marque nous en dit un peu plus :

« Nous sommes est allé plus loin pour pousser l’un des piliers fondateurs de ses solutions sécurité : la détection et la dissuasion proactive, directement héritée de son innovation toujours unique aujourd’hui, la technologie brevetée IntelliTAG®, qui détecte une tentative d’intrusion avant que la porte ne soit ouverte ».

Ainsi, le système qui s’associe avec tous les produits connectés et domotiques de la marque franchit un cap supplémentaire pour exploiter cette interconnexion.

De la sorte, en cas de tentative d’intrusion, Home Alarm Advanced ferme automatiquement les volets roulants de la maison. Bref, le voleur devra choisir à partir ou prendre le risque de se retrouver enfermé chez vous.

Somfy souligne aussi que son système Home Alarm Advanced est équipé d’un système de batterie qui offre une autonomie de 14 jours en cas de panne de courant. Par ailleurs, le système est équipé d’un module GSM de secours qui est gratuit sur 5 ans.

Bref, de quoi être informé lors d’une intrusion, mais aussi en cas de panne électrique ou de connexion Internet. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, la marque propose également un clavier physique numérique à place à l’intérieur de la maison pour désactiver l’alarme. Offrant ainsi un troisième mode de pilotage de l’alarme en plus du badge et du smartphone.

Prix et disponibilité.

Le kit Home Alarm Advanced est d’ores et déjà commercialisé et disponible à partir de 649 euros TTC.