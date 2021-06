OnePlus Nord CE 5G, vente privée le 10 juin 2021.

Le OnePlus Nord CE 5G ne cesse de se dévoiler ces derniers jours. Cette fois la marque elle-même nous annonce une primeur. Elle proposera une vente privée le 10 juin 2021 à 17h15, juste après l’événement de lancement.

OnePlus a su au fil des années séduire un certain public fan de smartphone et de solution simple et efficace. Pour rappel, le tout premier OnePlus avait pour ambition de détrôner les leaders du moment en proposant un smartphone tout aussi puissant ais à un prix planché.

Depuis la marque a conquis ses lettres de noblesse auprès du public et poursuit son ascension. Ainsi, le dernier modèle de la marque qui sera dévoilé d’ici quelques jours n’est autre que le OnePlus Nord CE 5G.

OnePlus Nord CE 5G, à quoi faut-il s’attendre ?

Ce que l’on sait déjà, en attendant toutes les informations qui seront fournies le 10 juin, c’est l’épaisseur du smartphone qui ne dépassera pas les 7.9mm on sait aussi que ce nouveau venu conserve la très mythique prise jack 3.5mm. Certains fabricants de smartphones l’ont balayée de leur smartphone et pourtant bon nombre de consommateurs s’en servent encore.

Désormais, on sait aussi que le téléphone embarquera un appareil photo principal de 64 MP équipé de quatre capteurs.

Processeur, connectivité, OS…

Pour ce qui est du processeur, le OnePlus Nord CE 5G sera doté du Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G. Un processeur Octa-core 2×2.2 GHz. Le téléphone devrait embarquer pas moins de 6Go de mémoire et une capacité de stockage de 256Go.

Pour ce qui est de la connectivité, comme son nom l’indique, il est doté de la 5G. Pour le Wi-Fi, on retrouve les normes 802.11 a/b/g/n/ac mais pas de Wi-Fi 6, c’est dommage. Le Bluetooth et le NFC sont eux aussi au rendez-vous.

Si le smartphone est équipé de la charge rapide 30W, pas de trace de charge sans fil à induction pour charger la batterie de 4500 mAh. Enfin, le tout tient avec un écran de 6.4 pouces et sera accompagné d’Android 11 et OxygenOS 11.

Vente privée pour les plus intéressés !

Autre bonne nouvelle pour ceux qui sont prêts à dépenser leurs euros pour acheter le téléphone, OnePlus lance une vente privée débutera le 10 juin 2021 à 17h15, juste après l’événement de lancement. La vente prendra fin le 11 juin 2021 à minuit.

Et OnePlus nous confirme :

Ceux qui achèteront le OnePlus Nord CE 5G pendant la vente privée bénéficieront d’une livraison anticipée à partir du 14 juin.

Retrouvez la vidéo en streaming de la conférence de presse.