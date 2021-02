Camini GO, la nouvelle caméra connectée de Konyks.

Avec sa nouvelle Camini GO, la marque Konyks étoffe encore un peu plus sa gamme de produits connectés dédiée à nos maisons. Une caméra qui ne nécessite aucun câble ni aucune fixation particulière grâce à son accroche aimantée.

Konyks est une marque que nous connaissons bien au sein de l’équipe. En effet, nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de publier des news sur les produits de cette marque, mais pas seulement. Effectivement, nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter des tests de certains de leur produit.

Le dernier en date étant celui de leur double prise connectée. Cette fois, la marque revient dans un segment qu’elle connait déjà, celui de la caméra connectée.

Camini GO, caméra connectée complètement sans fil.

Alors, cette nouvelle caméra connectée se veut polyvalente et facile à mettre en place. Tout d’abord parce qu’elle est Wi-Fi et 4G. Ce qui permettra d’accéder à une vision de la maison où que l’on soit. Mais surtout parce qu’elle est équipée d’une batterie interne rechargeable.

Du coup, pas besoin de tirer un câble électrique pour alimenter la caméra. Un concept qui nous rappelle par ailleurs, celui de la caméra Arlo.

Cette caméra connectée est équipée d’un capteur vidéo Full HD 1920×1080 pixels. Elle est équipée d’une Détection de mouvements intelligente. La caméra est en outre dotée d’un lecteur de carte MicroSD capable de supporter des cartes d’une capacité jusqu’à 128 Go.

Pour ce qui est du WiFi, on est sur du Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n. À noter que cette caméra peut être utilisée aussi bien en extérieur qu’en intérieur. De fait, la Camini GO de Konyks est certifiée IP65 assurant une protection contre la pluie, les projections d’eau et les poussières.

Batterie autonome et charge via USB.

La Camini GO est dotée d’une batterie Li-Ion 3.7V / 37Wh/10,000mAh assurant une autonomie de 3 mois environ. Elle pourra se recharger via un port USB. Enfin, dernier détail intéressant, le support est aimanté et il sera facile de fixer ou enlever la caméra de son support pour un usage plus simple et efficace.

Camini GO, prix et disponibilité.

La Camini Go est d’ores et déjà disponible à la vente. Elle est proposée à un prix conseillé de 119,90€.