Test : Priska Duo EU, la prise connectée de chez Konyks.

Avec sa prise connectée Priska Duo EU, la marque Konyks revient vers nous et nous propose de tester un autre objet connecté de sa gamme domotique. Mais à quoi peut bien servir ce type de prise et pourquoi cela pourrait être intéressant ? Nous avons décidé de découvrir ce produit et de vous le faire découvrir.

Préambule.

La marque Konyks est une marque qui s’est spécialisée dans les objets connectés dédiés à la domotique facile et connectée. Ainsi, la marque ne nous est pas totalement inconnue. De fait, nous avions testé en février 2019 son Konyks Starter Kit qui proposait 3 appareils connectés.

Pour rappel, cette jeune pousse est issue de la French Tech et ne cesse d’étoffer sa gamme de produits. Cette fois, nous avons décidé de tester un produit qui semble sur le papier intéressant. Il s’agit d’une double prise (tel un domino) qui permet en utilisant une prise de courant murale de connecter deux appareils.

Deux appareils qui pourront être pilotés à distance depuis un smartphone.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Nécessite un réseau WiFi 2.4 Ghz.

16 ampères.

Puissance max 3680W.

Pilotage à la voix avec Alexa, Google Home et les Raccourcis Siri.

Application en français avec Widgets, Programmation horaire, compte à rebours, scénarios et automatisations.

Compteur de consommation (mesure la consommation globale des 2 prises).

Prise Euro format «Schuko».

EAN 3770008652637.

Coloris : Blanc.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La prise Priska Duo EU.

La notice.