HomeCam DUAL PTZ : une caméra de surveillance connectée et accessible

La HomeCam DUAL PTZ d’Avidsen est une caméra de surveillance destinée à une utilisation extérieure. Elle intègre des fonctionnalités avancées pour offrir une surveillance complète et connectée, accessible depuis un smartphone. Grâce à son double objectif, sa vision panoramique et son mode de suivi automatique, elle permet de surveiller les abords d’un domicile ou d’un local avec une grande précision.

L’entreprise Avidsen développe des solutions domotiques et de sécurité pour les particuliers. Son objectif est de proposer des produits simples à installer et à utiliser, tout en restant abordables. La HomeCam DUAL PTZ s’inscrit dans cette logique en intégrant des fonctionnalités modernes et une compatibilité avec les assistants vocaux.

Une caméra motorisée pour une vision étendue

Contrairement aux caméras fixes, la HomeCam DUAL PTZ est équipée de deux objectifs :

Un objectif fixe , conçu pour surveiller en permanence un point stratégique comme une porte d’entrée ou un garage.

, conçu pour surveiller en permanence un point stratégique comme une porte d’entrée ou un garage. Un objectif motorisé, capable de pivoter pour offrir une couverture à 360° et s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Avec le mode patrouille intelligent, il est possible de définir des zones spécifiques à surveiller en rotation automatique. De plus, la fonction auto-tracking détecte les mouvements et suit les déplacements en temps réel.

Une qualité d’image en 2K et une vision nocturne avancée

La HomeCam DUAL PTZ propose une résolution 2K, offrant une image nette et détaillée, utile pour reconnaître des visages ou des objets à distance. Elle est également équipée d’un mode vision nocturne infrarouge, permettant d’obtenir une visibilité claire jusqu’à 10 mètres dans l’obscurité.

Les enregistrements peuvent être stockés sur une carte microSD (jusqu’à 128 Go, non fournie), permettant de conserver un historique des événements détectés.

Une caméra connectée et facile à contrôler

La caméra fonctionne avec l’application AvidsenHome, qui permet de :

Visualiser le flux vidéo en direct depuis un smartphone.

depuis un smartphone. Recevoir des alertes instantanées en cas de mouvement détecté.

en cas de mouvement détecté. Définir des zones de surveillance personnalisées .

. Déclencher l’alarme à distance.

Elle est également compatible avec Google Assistant, permettant un contrôle vocal et une intégration dans un écosystème domotique existant.

Une caméra adaptée aux conditions extérieures

Certifiée IP44, la HomeCam DUAL PTZ est protégée contre la poussière et les éclaboussures, lui permettant de fonctionner par temps de pluie.

En cas de détection d’un mouvement suspect, elle dispose de plusieurs outils de dissuasion :

Une sirène de 80 décibels , pouvant être activée à distance.

, pouvant être activée à distance. Un éclairage LED puissant (150 lumens) pour signaler une présence.

(150 lumens) pour signaler une présence. Un système audio bidirectionnel, permettant de communiquer avec un visiteur ou d’interpeller un intrus.

Un prix abordable pour un équipement complet

La HomeCam DUAL PTZ est proposée à un prix de 69,90 € TTC. Elle est disponible chez différents revendeurs, notamment sur Maisonic.com.

Récapitulatif technique

✔️ Double objectif : fixe pour une surveillance statique, motorisé pour une couverture à 360°

✔️ Résolution 2K : image haute définition

✔️ Vision nocturne : portée jusqu’à 10 mètres

✔️ Mouvements motorisés : 360° horizontal, 90° vertical

✔️ Mode patrouille intelligent : surveillance programmée

✔️ Auto-tracking : suivi automatique des mouvements

✔️ Stockage : microSD jusqu’à 128 Go (non fournie)

✔️ Application mobile AvidsenHome : contrôle et alertes en temps réel

✔️ Compatibilité : Google Assistant

✔️ Alarme intégrée : sirène 80 dB et projecteur LED de 150 lumens

✔️ Audio bidirectionnel : interaction en direct

✔️ Indice de protection IP44 : résistant aux éclaboussures et à la poussière

✔️ Prix : 69,90 € TTC

