Black Friday 2021 : Barre de Son Creative Stage V2 2.1 avec Caisson de Basses à 82€.

Barre de Son Creative Stage V2 2.1 avec Caisson de Basses, Clear Dialog et Surround par Sound Blaster, Bluetooth 5.0, TV Arc, Optique et Audio USB, Montage Mural, Graves et aigus réglables, pour TV

Caractéristiques techniques :

LA PUISSANCE DE SOUND BLASTER | Bénéficiez d'une meilleure intelligibilité vocale et d'une expérience surround plus large grâce à Clear Dialog et Surround, des technologies de traitement audio issues de l'expertise de Sound Blaster, pour profiter chez vous d'une expérience comparable à celle du cinéma

ENCEINTE HAUTE PERFORMANCE 2.1| Dotée de deux pilotes de milieu de gamme réglés spécifiquement et accompagnée d'un puissant caisson de basses de la taille d'une tour à long rayon d'action, Creative Stage V2 est capable d'immerger votre pièce avec un son captivant et des basses profondes

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT AUDIO TOUT-EN-UN | Équipée de toutes les options de connectivité possibles (TV ARC, optique, AUX, Bluetooth et même USB audio), Creative Stage V2 est le système de divertissement audio tout-en-un pour tous vos appareils, qu'il s'agisse de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones portables ou de consoles de jeux

SIMPLICITÉ DES CONTRÔLES À DISTANCE | Creative Stage V2 est fournie avec une télécommande qui vous permet non seulement de contrôler facilement les fonctions de lecture, mais aussi de régler les aigus et les basses, de sélectionner les modes audio ou de modifier l'option d'entrée en toute simplicité (Piles AAA non fournies)

LA PUISSANCE ALLIÉE À L'ÉLÉGANCE | Minimaliste et élégante, Creative Stage V2 est le complément parfait de votre superbe téléviseur et s'intègre parfaitement dans toutes les pièces, quel que soit leur style. Elle ne détourne pas l'attention de l'écran, mais elle fait sentir sa présence haut et fort malgré tout. Pour les espaces restreints, la barre de son peut également être fixée au mur afin de pouvoir l'accrocher sous le téléviseur

