Black Friday 2021 : APPLE IPHONE XR 64GO ROUGE à 479€.

Descriptif complémentaire

° Voici le Liquid Retina. Le nouvel écran de l’iPhone XR est le LCD le plus avancé du marché. Un système de rétroéclairage innovant prolonge l’écran jusque dans les angles. Vous profitez ainsi de couleurs réalistes d’un bout à l’autre de l’appareil. ° Matériaux d’exception. Le verre le plus résistant jamais conçu pour un smart­phone. Des bandes en aluminium de qualité aérospatiale haute précision. Résistance à l’eau et à la poussière. Et six superbes nouvelles finitions. ° Face ID avancé. Lorsque votre visage fait office de mot de passe, la sécurité devient une évidence. D’un simple regard, vous pouvez déverrouiller votre iPhone, vous connecter à des apps et régler vos achats. Face ID est la technologie d’authentification faciale la plus sûre jamais intégrée à un smartphone. Et maintenant, elle est encore plus rapide. ° Appareil photo d’avant‑garde. L’appareil photo le plus populaire au monde inaugure une nouvelle ère de la photographie. Une ère dans laquelle un capteur innovant s’associe à l’ISP et au Neural Engine pour vous permettre d’exprimer vos talents comme jamais auparavant.