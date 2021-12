Toyota Corolla Hybride MY22 : encore plus connectée.

Toyota vient de lever le voile sur sa nouvelle Toyota Corolla Hybride MY22. Un modèle qui s’annonce comme une voiture ultra connectée aux dires du constructeur automobile.

Toyota Corolla, un modèle de la marque du constructeur automobile qui a son succès dans sa gamme. En effet, le modèle s’est vendu à plus de 50 millions d’unités dans le monde. Il était donc normal que pour le lifting de cette nouvelle génération Toyota mise sur les nouvelles technologies et la connectivité de ce modèle pour séduire les nouveaux acheteurs.

Toyota Smart Connect dernière génération pour la Toyota Corolla Hybride MY22.

Avec un succès qui place la voiture en 4e leader du marché, Toyota se devait de mettre le top du top dans cette nouvelle édition. Ainsi, le constructeur automobile annonce que son système Toyota Smart Connect hérite sur ce modèle d’un processeur plus puissant qui fonctionne 2,4 fois plus vite que le précédent.

Un changement qui lui permet d’offrir une réponse beaucoup plus rapide aux instructions de l’utilisateur. L’écran de bord quant à lui offre une taille de huit pouces. Un écran de huit pouces qui servira notamment à la navigation connectée en temps réel.

Connexion gratuite et inclue d’origine.

Pour en arriver là, Toyota a équipé cette Toyota Corolla Hybride MY22 d’un module de communication de données (DCM). De la sorte, aucun couplage avec votre smartphone n’est nécessaire pour recevoir les diverses informations.

Le véhicule hérite aussi d’un nouvel assistant vocal qui servira pour une multitude de fonctions comme appeler un contact, aller dans un menu de navigation multimédia…

Couplage sans fil du smartphone.

Comme toute voiture moderne, la nouvelle Toyota Corolla Hybride MY22 bénéficie d’une compatibilité avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto. Il vous sera ainsi possible d’utiliser votre smartphone sur l’écran de bord et vos logiciels préférés présents sur votre smartphone comme Waze, Spotify et autre.

Mais Toyota va encore plus loin :

« L’utilisation des nombreux services connectés comme la navigation, l’aide à la recherche de stationnement, les informations en temps réels (trafic, météo, coût du stationnement) sont inclus pendant 4 années. »

Par ailleurs, les clients ont également la possibilité d’opter pour le Toyota Smart Connect Plus qui offre en plus à ses utilisateurs, la navigation satellitaire et le signalement des zones de danger fixes.

Prix et Disponibilité.

Les commandes de la nouvelle gamme Corolla Hybride sont d’ores et déjà ouvertes. Les premières livraisons en France débuteront à partir de février 2022.