HT-S20R, un nouveau système de barre de son Home Cinema 5.1 canaux.

Sony, une fois de plus équipe notre salon pour en faire un lieu de loisir cinématographique avec cette nouvelle barre de son HT-S20R accompagné de deux enceintes et un caisson de basses. Le tout équipé de Bluetooth.

Sony présent son nouveau système Home Cinema 5.1 canaux qui se compose d’une barre de son centrale, de deux enceintes arrière et d’un caisson de basses. Le tout d’une puissance de 400W pour un système 5.1 au top.

Une connectique correcte pour ce HT-S20R.

Comme toute bonne solution dédiée à la télévision et à votre salon, le nouveau système de barre de son Home Cinema 5.1 HT-S20R est équipé d’un port HDMI ARC qui permet de connecter les téléviseurs compatibles à l’aide d’un seul câble. Elle est également équipée d’une entrée optique et d’une entrée analogique.

Notons au passage qu’il y a également la présence d’un port USB qui permettra de lire tout type de fichier audio.

Une télécommande pour chaque style !

Particularité du système, Sony annonce la présence d’une télécommande sur laquelle il est possible de choisir différents modes d’écoute. Notamment, parmi les modes Auto, Standard, Cinéma et Musique. Vous pouvez également sélectionner le mode Nuit ou le mode vocal. Une télécommande qui permettra également de régler le volume sonore des différents éléments.

Du Bluetooth pour diffuser ses playlist sur le HT-S20R.

Par ailleurs, dernier détail, mais qui désormais presque nécessaire sur ce type de produit. La présence du Bluetooth. En effet, les smartphones et tablettes sont de plus en plus des sources audio à part entière. Dès lors, il est intéressant de pouvoir diffuser ses morceaux YouTube préférés ou sa playlist Spotify directement sur la barre de son.

Enfin, on vous dresse un peu les caractéristiques du produit :