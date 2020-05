HT-G700, une nouvelle barre de son de Sony.

Après nous avons annoncé quelques nouveautés »s en matière d’audio portable avec ses casques WF-SP800N et WH-CH710N, Sony lève le voile sur sa nouvelle barre de son : HT-G700 pour mettre de l’ambiance sonore dans la maison.

Sony fait partie de ces marques que tout le monde connait depuis plusieurs décennies. En effet, la marque japonaise est présente n Europe depuis plus de 30 ans. Sony a la particularité de « jouer » sur tous les tableaux du petit électro. Écran TV de salon, enceinte audio de salon, enceinte portable, casques, smartphone…

HT-G700, pour une ambiance sonore dans votre salon.

Avec l’arrivée des home cinémas il y a plusieurs années, nos salons sont devenus des mini salles de cinéma. Qui plus est avec un rendu sonore intéressant. L’arrivée des barres son a permis aux consommateurs d’avoir un rendu sonore époustouflant. Et ce sans avoir besoin de tirer des câbles et amener des enceintes dans toutes les pièces.

La barre de son HT-G700.

Ce modèle que nous propose Sony se compose d’un haut-parleur central dédié à la clarté des voix. Cette enceinte centrale au cœur de la barre de son a pour objectif d’offrir un meilleur rendu des dialogues des films.

Une barre de son de type 3.1 d’une taille de 980 x 64 x 108 mm pour 3.5 Kg. Elle est accompagnée d’un caisson de basses sans fil. La puissance annoncée par Sony pour cette barre de son amplifiée est de 400 Watts. Pour ce qui est des sorties sur la barre de son, on retrouve une Sortie audio optique, USB type A,FAT32, ainsi qu’une connectique HDMI (eARC / ARC).

Toujours dans le segment de l’audio, Sony annonce pour cette barre de son HT-G700, une compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X. Sony annonce également avoir intégré les technologies Sony Vertical Surround Engine et S-Force Pro Front Surround. Ces deux technologies s’allient pour recréer un son Dolby Atmos/DTS-X 7.1.2 canaux virtuels sans besoin d’enceinte arrière ou de plafond supplémentaire.

Barre de son Sony HT-ZF9. 599 EUR

Connectivité sans fil, elle a tout ce qu’il faut.

De fait, Sony n’a pas oublié que désormais nous vivons connectés et que les sources audio peuvent être multiples. Fort de ce constat, Sony intègre sur la barre de son HT-G700, du sans-fil pour relier la barre de son et son caisson de basses. Mais aussi , du Bluetooth pour écouteur vos playlist ou morceaux audio depuis votre smartphone sur l’enceinte. Pas de Wi-Fi en revanche pour avoir droit à du multiroom ou une solution connectée à internet.