Wireless Charger Trio de Samsung pour tout charger en une fois !

À l’occasion de la rentrée et de l’IFA, Samsung annonce quelques nouveautés et nous rappelle à notre bon souvenir sa gamme Galaxy. Parmi ces nouveautés on découvre le « Wireless Charger Trio ». Une solution de charge sans fil capable de recharger trois appareils en même temps.

La technologie sans fil s’installe de plus ne plus dans le monde du high-tech. Smartphone, écouteurs sans fil, montre connectée. Il devient alors intéressant d’avoir une solution capable de recharger tous ces appareils.

Wireless Charger Trio, un chargeur trois en un !

Samsung a décidé de séduire ses clients et de proposer ce que les utilisateurs Apple attendent depuis longtemps, une solution multi charge pour ses appareils. En effet, cela fait longtemps que les fans Apple parlent d’un chargeur sans fil multi appareil made by Apple. Mais celui-ci tarde à arriver et certaines rumeurs laissent même entendre que celui-ci ne sera jamais fabriqué.

Chez Samsung, on y a pensé et on l’a fait. De fait, ce « Wireless Charger Trio » est une plaque rectangulaire sur laquelle il sera possible de charger son Samsung Galaxy S, ses écouteurs Galaxy Buds et sa montre connectée Galaxy Watch 3.

Et le tout en même temps !

Ce chargeur QI est alimenté via un câble USB-C qui réduit par ailleurs l’encombrement. Pour ce qui est du design, le chargeur se présente sous la forme d’un long rectangle aux coins arrondis. Une zone dédiée à la montre connectée Galaxy Watch a tout spécialement été étudiée avec une sorte de cratère rond dans lequel viendra se déposer la montre.

Ainsi, comme le montre Samsung, il sera possible de charger à la fois la montre connectée Galaxy Watch 3, les écouteurs Galaxy Buds et un smartphone de la famille Galaxy S comme le dernier Galaxy S20. Bref, plus besoin donc de chercher après tous vos appareils.

Prix et disponibilité.

Le Wireless Charger Trio est disponible à partir de la mi-octobre au prix de vente conseillé de 99,99 euros.