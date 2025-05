Samsung démarre 2025 en force grâce aux ventes du Galaxy S25

Samsung Electronics entame l’année 2025 sous les meilleurs auspices avec des résultats financiers en forte hausse. Le premier trimestre affiche un bénéfice net de 5,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 21,7 % sur un an.

La marque étoffe son catalogue avec la série Galaxy S25, qui combine fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle et optimisation des coûts de production. Ce positionnement Premium permet à Samsung de maintenir une marge bénéficiaire à deux chiffres, malgré un environnement concurrentiel tendu et des difficultés persistantes dans le domaine des semi-conducteurs.

Galaxy S25 : le moteur des performances de Samsung

La série Galaxy S25, lancée en janvier, s’impose comme la locomotive des bons résultats du géant coréen. Les modèles Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, tous dotés de la technologie Galaxy AI, rencontrent un franc succès. Grâce à ces terminaux, la division Mobile eXperience (MX) génère 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3 milliards d’euros de bénéfice d’exploitation, en hausse de 22,85 % par rapport à 2024.

Semi-conducteurs : des défis persistants

Dans le même temps, la division des semi-conducteurs continue de faire face à des vents contraires. Son chiffre d’affaires chute de 17 %, atteignant 17,7 milliards d’euros. La commercialisation de la mémoire à large bande passante (HBM) est ralentie par des restrictions à l’exportation et des délais de certification, notamment auprès de clients comme Nvidia. Samsung table néanmoins sur une reprise progressive dès le deuxième trimestre.

Perspectives pour le second trimestre 2025

Samsung se montre prudent pour les mois à venir. L’entreprise anticipe un repli de la demande mondiale, lié aux tensions géopolitiques et aux politiques tarifaires américaines. Pour y faire face, elle envisage de relocaliser certaines unités de production, renforçant ainsi sa résilience industrielle.

Investissements en R&D et innovations à venir

Le groupe poursuit ses efforts en innovation, avec 6,3 milliards d’euros injectés en recherche et développement au premier trimestre (+16 % sur un an). Cette enveloppe vise principalement les technologies d’intelligence artificielle et les futurs produits mobiles. Sont notamment attendus le Galaxy S25 Edge, ainsi que les modèles pliables Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7.

Une dynamique à confirmer

Le bon départ de Samsung en 2025 repose sur une stratégie Premium payante dans le mobile. Le constructeur capitalise sur ses produits phares pour compenser les difficultés de sa branche semi-conducteurs. Reste à savoir si cette dynamique se maintiendra dans un contexte macroéconomique incertain.

Récapitulatif technique

Revenu total T1 2025 : 55,7 milliards d’euros

Bénéfice d’exploitation : 4,7 milliards d’euros

Bénéfice net : 5,8 milliards d’euros

Division MX (Mobile eXperience) : Revenu : 26 milliards d’euros Bénéfice d’exploitation : 3 milliards d’euros

Division des semi-conducteurs : Revenu : 17,7 milliards d’euros Bénéfice d’exploitation : 770 millions d’euros

Investissement en R&D : 6,3 milliards d’euros

Lancements à venir : Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7

