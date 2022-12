Oppo annonce une garantie du support Android sur 4 mises à jour !

Le constructeur chinois Oppo vient d’annoncer qu’il offrira à ses clients une garantie de mise à jour pour Android 13 à raison de quatre mises à jour conséquentes du système d’exploitation sur ses smartphones. De quoi « rassurer » les utilisateurs qui pourront ainsi profiter des dernières nouveautés d’Android.

Oppo qui est devenu un acteur majeur sur le marché du smartphone et qui fait une belle progression sur le marché européen poursuit dans sa stratégie et sa volonté de proposer à ses clients des smartphones haut de gamme, milieu de gamme avec une bonne longévité. Et cela passe en outre par le système d’exploitation du smartphone proposé par Google à savoir Android et les mises à jour en tout genre que propose l’entreprise pour son OS.

Oppo suivra jusqu’à 4 mises à jour système sur ses smartphones.

Alors, peut-être que vous l’ignorez, mais Google propose régulièrement des mises à jour pour ce qui est de son système e son système d’exploitation Android qui vient équiper désormais plus de 90% des smartphones vendus dans le monde. Ces mises à jour sont souvent capitales pour le bon fonctionnement du smartphone. Notamment des mises à jour de sécurité, résolution de bug…

À partir de 2023, OPPO annonce qu’il garantira quatre mises à jour Android majeures, mais aussi cinq ans de correctifs de sécurité réguliers sur certains de ses modèles de smartphone haut de gamme.

« Cette politique de mise à jour renouvelée sera d’application au niveau mondial. OPPO a pour ambition de proposer une expérience stable et intelligente de longue durée à ses utilisateurs, en continuant à s’appuyer sur ColorOS. »

Nous souligne la marque.

En effet, outre Android, Oppo continue le développement de sa surcouche ColorOS avec notamment l’arrivée de ColorOS 13 au mois d’août 2022. Oppo nous rappelle au passage que la nouvelle version du système d’exploitation est déjà disponible sur 33 modèles de smartphones au niveau global, ce qui en fait la mise à jour la plus importante et la plus rapide dans l’histoire de ColorOS.