OPPO Find X8 Pro : un nouveau modèle premium pour le marché européen

Le Find X8 Pro, dernier modèle de la série Find X d’OPPO, débarque en Europe. Conçu pour offrir une expérience haut de gamme, il allie design soigné, performances avancées, fonctionnalités photographiques innovantes et la dernière version de son système d’exploitation, ColorOS 15.

Une marque qui se développe sur le segment premium

OPPO, acteur majeur du marché des smartphones, continue d’innover avec des appareils visant à répondre aux besoins des utilisateurs exigeants. Le Find X8 Pro illustre cette ambition en intégrant des technologies de pointe et des solutions logicielles enrichies.

Design et matériaux : élégance et durabilité

Esthétique et confort

Le Find X8 Pro se distingue par un design premium, associant un boîtier en verre et en aluminium. Son écran de 6,78 pouces au format “Infinite View” est incurvé pour offrir une prise en main confortable et un aspect élégant. Disponible en Space Black et Pearl White, ce modèle se distingue également par sa finesse et ses finitions.

Protection renforcée

Le smartphone est certifié IP68 et IP69, ce qui garantit une résistance à la poussière et à l’eau. Il peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes et supporte des éclaboussures d’eau chaude, ce qui le rend fiable pour un usage quotidien.

Écran immersif et performant

Qualité d’affichage

Doté d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Find X8 Pro offre une expérience fluide et des images nettes. Sa luminosité maximale de 1 600 nits assure une bonne lisibilité même en plein soleil, et il peut atteindre des pics de 4 500 nits en mode HDR.

Confort visuel et adaptabilité

Grâce à des technologies comme Splash Touch, qui permet d’utiliser l’appareil sous la pluie, et une certification TÜV Rheinland pour le confort oculaire, cet écran est conçu pour un usage prolongé sans inconfort.

Une avancée en photographie mobile

Collaboration avec Hasselblad

Le Find X8 Pro intègre des appareils photo développés en partenariat avec Hasselblad, offrant des performances avancées en photographie. Avec un capteur principal Sony 50 MP et un objectif 135 mm avec zoom optique x6, le smartphone promet des clichés détaillés, même à distance.

Vidéo et fonctionnalités supplémentaires

En vidéo, le Find X8 Pro enregistre en Dolby Vision HDR avec une résolution 4K à 60 images par seconde. Parmi les nouveautés, la technologie AI Telescope Zoom permet un agrandissement x60 avec une précision remarquable, tandis que Lightning Snap capture plusieurs images par seconde pour immortaliser des moments spontanés.

Performances améliorées grâce à MediaTek Dimensity 9400

Une puce à la pointe

Le smartphone est équipé de la puce MediaTek Dimensity 9400, basée sur une gravure en 3 nm. Cette architecture améliore les performances générales tout en réduisant la consommation d’énergie, offrant un équilibre optimal entre puissance et efficacité.

Système de refroidissement et batterie longue durée

Pour gérer la chaleur, OPPO a intégré un système de refroidissement avancé. La batterie silicium-carbone de 5 910 mAh garantit une autonomie étendue et se recharge rapidement grâce à la technologie SUPERVOOC™ 80W. Une option de charge sans fil AIRVOOC™ 50W est également disponible.

ColorOS 15 : une interface optimisée

Navigation fluide et outils personnalisés

Le Find X8 Pro fonctionne sous ColorOS 15, basé sur Android 15. Ce système offre une interface intuitive et des outils d’intelligence artificielle tels que AI Eraser pour la retouche photo et AI LinkBoost pour améliorer la connectivité dans des environnements complexes.

Productivité et partage simplifiés

Des fonctionnalités comme Touch to Share permettent de transférer des fichiers rapidement entre appareils compatibles, tandis que l’IA intégrée optimise la rédaction et la gestion de documents.

Récapitulatif technique

Écran : OLED 6,78 pouces, 120 Hz, Ultra HDR

: OLED 6,78 pouces, 120 Hz, Ultra HDR Caméras : Quad Hasselblad (50 MP principal, zoom 135 mm x6)

: Quad Hasselblad (50 MP principal, zoom 135 mm x6) Vidéo : Dolby Vision HDR 4K, 60 fps

: Dolby Vision HDR 4K, 60 fps Processeur : MediaTek Dimensity 9400, gravure en 3 nm

: MediaTek Dimensity 9400, gravure en 3 nm Batterie : 5 910 mAh, charge rapide SUPERVOOC™ 80W

: 5 910 mAh, charge rapide SUPERVOOC™ 80W OS : ColorOS 15, basé sur Android 15

: ColorOS 15, basé sur Android 15 Connectivité : AI LinkBoost, Touch to Share

: AI LinkBoost, Touch to Share Résistance : Indices IP68 et IP69

