Nokia et A1 Telekom Austria, 2Gb/s de débit sur de la 5G.

Le fournisseur d’équipement télécom Nokia et l’opérateur A1 Telekom Austria viennent d’annoncer qu’il avait mis en place une connexion 5G avec laquelle ils sont parvenus à offrir un débit de 2 Gb/s en download.

Les réseaux télécoms en Europe commencent petit à petit à migrer vers la 5G. La technologie annonce des débits nettement supérieurs à ceux de la 4G actuelle. Toutefois, pour l’utilisateur lambda passer de la 4G à la 5G n’a pour ainsi dire aucun intérêt pour le moment. En effet, l’usage que nous avons de notre smartphone ne nécessite pas vraiment de plus de bande passante.

Il n’empêche que les acteurs du marché télécom continuent leur évolution. C’est le cas en outre avec Nokia et l’opérateur télécom A1 Telekom Austria en Autriche.

Nokia et A1 Telekom Austria arrivent à un débit de 2Gb/s.

Ainsi, Nokia en partenariat avec l’opérateur A1 Telekom Austria viennent de tester en Autriche une liaison 5G comprenant un smartphone 5G, les équipements AirScale 5G de Nokia et un CPE 5G sur le réseau d’AI Austria.

Pour obtenir un débit de 2Gb/s, Nokia et son partenaire nous expliquent qu’ils ont utilisé l’agrégation à trois canaux (3CA) pour atteindre des débits plus élevés et une meilleure couverture.

« L’essai 3CA a combiné deux porteuses de milieu de bande dans la bande TDD de 3,5 GHz et une porteuse de capacité dans la bande FDD de 2100 MHz pour une bande passante totale de 160 MHz. »

Un essai qui a pour objectif selon Alexander Stock, CTO d’A1 Autriche de permettre dans le futur une amélioration des réseaux 5G en matière de couverture, mais aussi de performance.

Une avancée qui permettrait aux opérateurs donc d’exploiter pleinement tous les canaux possibles en matière d’ondes et réseaux sans fil dédiés aux télécoms pour notamment agrandir la portée du signal 5G et par la même occasion permettre aux opérateurs de réduire le nombre d’antennes sur le territoire.