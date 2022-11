Test : Oppo Reno 8

Oppo nous propose aujourd’hui de tester son dernier Reno, le Reno 8 avec une fiche technique qui nous propose 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran Amoled de 6,4 pouces et bien plus encore. De belles caractéristiques sur papier, mais voyons ce qu’il a dans le ventre.

Préambule.

Oppo est une société fondée en 2004 et spécialisée dans la conception de smartphone. En outre, elle a toujours essayé d’innover avec des nouveautés technologiques. Ainsi, elle propose souvent des smartphones qui se situent dans le milieu de gammes niveau tarif, mais avec des performances un cran au-dessus de la concurrence. Par ailleurs, ses smartphones sont toujours très sobres. Cet Oppo Reno 8 ne déroge pas à la règle en proposant un smartphone sobre, élégant, mais surtout très fin avec un énorme écran de 6,4 pouces et des bordures très fine.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Version de l’OS : Android 12

Interface : ColorOS

Écran : AMOLED 6,43 pouces

Définition : 2400​x1080 pixels FHD+

Densité de pixels : 409 ppp

Processeur (CPU) : Mediatek Dimensity 1300 (Cortex-A78 & Cortex-A55 – 3 Ghz)

Puce graphique (GPU) : ARM Mali G77 MC9

RAM : 8 Go

Mémoire interne : 256 Go

Caméra arrière : 50 Mégapixels (Grand angle) 8 Mégapixels (Ultra grand angle) 2 Mégapixels (macro)

Caméra frontale : 32 Mégapixels (Grand angle)

Sim : Dual nano sim

Ports : USB Type C

Batterie : 4500mAh (Charge rapide 80W)

Dimensions : 160 x 73,4 x 7,67 mm

Poids : 179 g

Contenu de la boîte :

Oppo Reno 8

Adaptateur secteur

Câble USB de type C

Adaptateur USB vers USB type C

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide de l’utilisateur et Carte de garantie

Tout d’abord, petit tour du propriétaire de ce Reno 8. Alors, sur la face avant, on retrouve cet écran AMOLED de 6,4 pouces, on ne remarquera aucune encoche sur le haut de l’écran pour laisser place à la caméra frontale, mais bien un poinçon dans le coin supérieur gauche. De plus, on remarquera aussi la jolie intégration du haut-parleur qui passe presque inaperçu entre la bordure de l’appareil et l’écran.

Pas de bouton en façade comme d’habitude pour la plupart des smartphones, mais un lecteur d’empreinte placé sous l’écran. Toutefois, le bouton déverrouillage prend quant à lui place sur le côté droit de l’appareil. Sur le côté gauche, on retrouvera les contrôles du volume.

Sur le bas de l’appareil, on aura le connecteur USB Type C, mais aussi la trappe double-face permettant d’y insérer deux cartes nano-sim.

Sur le dos de l’appareil, on remarquera uniquement les trois capteurs photo accompagnée de son flash LED.