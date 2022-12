Amazon installe Matter sur ses produits Echo !

Amazon, membre fondateur de Matter annonce la compatibilité de ses produits Echo avec la nouvelle norme dédiée aux objets connectés et à la domotique. Le géant du web annonce une compatibilité sur tous ses futurs produits.

Matter ? Souvenez-vous, si vous avez oublié ce qu’est Matter, un petit rappel s’impose. Il s’agit de la nouvelle norme sans fil qui reprendre entre autres le Zigbee et le Zwave pour permettre à unifier le monde de la domotique et les produits sans fil dédiés à la domotique. Une norme qui a été mise en place en mai 2021 par la Zigbee Alliance qui devient désormais la Connectivity Standards Alliance (CSA).

SmartThings de Samsung passe sous Matter. SmartThings la solution IoT du géant coréen Samsung passe elle aussi désormais en mode compatible avec la norme Matter. Une interopérabilité qui ouvre de nouvelles fonctionnalités.

Amazon passe ses produits à Matter.

Le géant de la vente en ligne vient d’annoncer que désormais ses produits domotiques et autres objets connectés comme ses enceintes intelligentes Echo passent sous la compatibilité Matter. Le géant du web suit ainsi la tendance comme d’autres grandes marques telles que Philips, Samsung…

Amazon est en effet soucieux de rendre ses produits compatibles avec la norme pour que ceux-ci soient compatibles avec d’autres produits domotiques.

« Avec cette première étape, nous apportons la norme Matter à plus de 100 millions d’appareils parmi lesquels 30 appareils des gammes Echo et eero. La phase 1 annoncée aujourd’hui ne fait qu’amorcer la mise en œuvre de Matter. »

Un premier pas vers une migration totale !

De fait, Amazon nous fait savoir que dès 2023, ses produits seront compatibles avec la norme Matter et que désormais tous ses produits connectés le seront également. En outre, afin que la norme se développe, Amazon annonce mettre à disposition un SDK de développement pour la technologie et propose son « Commissionable Endpoint API » pour tous les développeurs intéressés.

Bien sûr, le géant du web confirme par la même occasion que tous les produits estampillés « Works with Alexa » deviendront eux aussi compatibles avec Matter.

Pour les plus intéressés, vous pouvez trouver plus d’informations et de ressources sur le portail pour développeurs Matter.