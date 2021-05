Oppo ouvre son premier magasin OPPO en Hollande.

Oppo franchit un nouveau cap en matière de pénétration de marché en Europe. En effet, la marque vient d’ouvrir son premier Oppo shop, en partenariat avec T-Mobile.

Oppo qui ne cesse de prendre des parts de marché au niveau mondial dans le segment du smartphone ne perd pas de temps pour faire connaitre sa marque auprès du grand public en Europe. Pour ce faire, la marque s’associe entre autres avec les différents opérateurs européens pour promouvoir ses smartphones.

Cette fois c’est en Hollande avec l’opérateur T-Mobile qu’Oppo a décidé de s’investir. C’est ainsi que la marque chinoise vient d’ouvrir à Rotterdam son tout premier Oppo Store en Europe.

« Avec ce magasin partenaire, T-Mobile et OPPO mettent la connexion, la technologie et l’expérience à la disposition des consommateurs. Le magasin de Beursplein à Rotterdam offre le haut niveau de service pour lequel T-Mobile est connu et ajoute un service très spécifique, pour les appareils mobiles OPPO »