Huawei Days, 13 jours de soldes chez Huawei !

Le constructeur chinois a décidé de motiver les ventes de ses produits avec la levée du dé confinement. Ainsi, la marque propose sur son site, les Huawei Days. Une période durant laquelle ses produits seront proposés avec de grosses réductions. Intéressé ? Bonne nouvelle ça commence aujourd’hui.

Alors si vous aimez la marque et que vous envisagez d’acheter l’un ou l’autre produit, n’attendez plus. En effet depuis ce matin 20 mai et jusqu’au 2 juin 2020, les consommateurs pourront profiter de nombreuses offres promotionnelles inédites. Ainsi, le constructeur propose des offres sur les gammes de smartphones, tablettes, PC, objets connectés et autres accessoires.

Vous l’aurez compris, avec cette stratégie commerciale, le géant chinois espère séduire les consommateurs qui se rester confinés pour qu’ils achètent les produits de la marque.

Des baisses de prix qui seront plus importants sur son site que sur les sites de ses partenaires ou des sites de vente en ligne comme Boulanger ou Amazon.

Huawei Days, des prix intéressants sur tous les produits ?

Eh bien oui, on est resté assez surpris de voir que même les dernières nouveautés comme le Huawei P40 Pro que nous avons testé il y a quelques jours est lui aussi proposé avec une belle remise.

Ainsi pour le P40 Pro, non seulement son prix passe à 899,99 € au lieu de 1099,99 €. Mais, en plus, vous recevrez gratuitement les FreeBuds 3 et une coque HUAWEI P40 Pro en silicone. Il en va de même pour le Huawei P40 qui passe au prix de 649,99€ au lieu de 799.99€. Tout en profitant également des accessoires offerts.

Smartphone Huawei P40 Pro Gris 5G. Ecran large 6,5″ soit 16,5 cm, Stockage 256 Go, Appareil photo numérique 50 mégapixels+ 40 mégapixels+ 12 mégapixels+ TOF … 1099,00€ – 13% 949,00€

Baisse de prix sur les PC portables également !

En effet, la marque annonce aussi des réductions sur ses ordinateurs portables HUAWEI MateBook 13 2020 et HUAWEI MateBook D 14 2020. Le HUAWEI MateBook 13 i7 2020 est au prix de 999,99 € au lieu de 1299,99 €, une HUAWEI Bluetooth Mouse est offerte. En outre, Le HUAWEI MateBook D 14 2020 R5 8 Go + 256 Go est au prix de 549,99 € au lieu de 699,99 €, une HUAWEI Bluetooth Mouse est offerte. Le HUAWEI MateBook D 14 2020 R5 8Go + 512Go est au prix de 649,99 € au lieu de 749,99 €, la HUAWEI Bluetooth Mouse et les FreeBuds 3i offerts.