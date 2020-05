Test : Huawei P40 Pro.

Huawei dans la tourmente américaine, continue à vivre et nous livre ici son vaisseau amiral censé tout balayer sur son passage, le P40 Pro. Cependant, une question se pose : Est-ce que les spécificités techniques combleront les absences des services Google ? Penchons nous de plus près sur ce cas.

Préambule.

Cela fait maintenant presqu’un an que Huawei subit les foudres de l’administration Trump concernant les applications et services américains. En résulte dans les nouveaux appareils du constructeur chinois, l’absence des services Google notamment. En effet, suite à cette réglementation stricte des USA, Google ne peut plus vende ses services à Huawei.

Qu’à cela ne tienne, Huawei persévère et nous livre ici une de ses plus belles réussites d’après eux, avec le téléphone haut de gamme P40 Pro. Un smartphone censé être le digne successeur du parfait photophone de l’année dernière, le P30 Pro (lien du test).

Celui-ci est disponible en 3 coloris, le noir brillant classique, le Blush Gold et le Silver Frost, un gris au toucher doux juste sublime. Est ce que Huawei arrive malgré tout à tenir l’église au milieu du village ? Peut-on vivre sans Google ? Nous allons tenter de le découvrir.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

ÉCRAN

Taille de l’écran : 6.58 pouces

Définition : 2640 x 1200 pixels

Technologie d’affichage : OLED

Fréquence d’affichage : 90 images par seconde

DPI : 441 ppp

STOCKAGE

Mémoire : 256 Go

Stockage extensible : nanoSD

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

OTG : Oui

PERFORMANCE

Processeur : Kirin 990

RAM : 8 Go

Fabriquant du processeur : Hisilicon

GPU : ARM Mali G76

Fréquence du processeur : 2.86 GHz

CPU : Octa-Core

Finesse de gravure : 7 nm

AUDIO

Nombre de haut-parleurs : 2

BATTERIE

Capacité : 4200 mAh

Technologie de la batterie : Li-Po

Batterie amovible : Non

Chargement sans fil : Oui

Charge rapide : Oui

Puissance de la charge rapide : 40 watts

AFFICHAGE

HDR HDR10

SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS)

Système d’exploitation : Android Open Source Project

Version du système d’exploitation (OS) : Android 10 Q

Interface Android : Emotion UI

APPAREIL PHOTO

Caméra : 50 Mpx, 40 Mpx, 12 Mpx

Nombre de capteurs (arrière et avant) : 5

Zoom Optique : 5 X

Définition Enregistrement Vidéo : 4K@60 IPS

Flash arrière Flash LED

Flash à l’avant : Non

Stabilisateur d’image : Optique

Ouverture objectif photo : f/1.9

Ouverture second objectif photo : f/1

Capteur photo frontal : 32 Mpx

RÉSEAU

Type de SIM : nano SIM

Compatibilité double SIM : Oui

Compatibilité 4G : Oui

Bandes 4G supportées : 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28)

Compatibilité 5G : Oui

VoLTE : Oui

CONNECTIVITÉ

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (ad)

Version du Bluetooth : 5.1

NFC : Oui

Version USB : 3.1

Prise jack : Non

Type de connecteur : USB Type-C

GPS : Oui

CAPTEURS

Capteur d’empreinte digitale : Sous l’écran

Accéléromètre et Boussole électronique : Oui

Gyroscope : Oui

Infrarouge : Oui

Capteur de lumière ambiante : Oui

Capteur de reconnaissance faciale 3D : Oui

POIDS ET DIMENSIONS

Poids : 203 grammes

Epaisseur : 8.95 mm

Largeur : 72.6 mm

Hauteur : 158.2 mm

DIVERS

Famille : Huawei P

Couleur : Noir, Or, Bleu, Argent

Apparence : Verre

Date de sortie : 21/04/2020

Clavier complet : Non

Étanche : Oui

Indice de protection : IP68

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :