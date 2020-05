IFA 2020, ouvert, mais pas au public !

C’était hier que les organisateurs dévoilaient lors d’un Live Streaming privé, ce que serait l’IFA de cette année. Un salon qui sera ouvert, mais pas au public et avec un nombre limité d’invité. On vous en dit plus.

Avec les règles de sécurité et distanciation sociales imposées par le gouvernement allemand (et tous les autres en Europe aussi d’ailleurs), la grand-messe du high-tech, l’IFA qui se déroule à Berlin semblait compromise. Cependant, coup de tonnerre, les organisateurs avaient annoncé il y a quelques semaines que le salon aurait bien lieu, mais sous un autre concept.

Un nouveau concept pour l’IFA 2020 ?

C’était hier que nous avions été conviés à participer à la présentation de ce que serait l’édition 2020 du plus grand salon européen en matière de high-tech, audio et vidéo grand public. Un événement que nous ne voulions pas manquer.

Alors, bonne nouvelle, le salon aura bien lieu ! En effet, il y aura bien une présence physique pour accueillir à la fois les exposants, mais aussi les journalistes. Malheureusement pour le grand public, cette année sera l’année ou ils ne pourront pas déambuler dans les allées pour découvrir les nouveautés.

En effet, suite aux règles strictes, les organisateurs ont dû prendre des dispositions.

Un salon coupé en plusieurs parties.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’IFA, sachez que le « Messe » de Berlin se compose de plus de 20 halls (et pas des petits). De plus, il y a un concert organisé dans une immense « arène » en plein air. Mais Covid-19 oblige, pas de concert cette année.

Par ailleurs, le salon sera scindé en plusieurs parties. Plusieurs parties qui ne seront pas « connectée » les unes aux autres. Par ailleurs, les organisateurs sont contraints de s’astreindre aux normes de sécurité Covid-19 et donc seulement 1000 personnes par jours seront habilitées à entrer au salon.

Des invitations seront envoyées aux journalistes avec les informations nécessaires concernant l’évènement et le planning. Pour ceux qui recevront leur invitation, il faudra bien caler et optimiser les RDV. Non seulement, pour pouvoir profiter de toutes les infos. Mais aussi, pour en récupérer un maximum dans un minimum de temps.

IFA 2020, le premier salon du genre à ouvrir depuis le Covid-19.

Ainsi, pour les organisateurs il était essentiel de pouvoir organiser l’évènement. De fait, les annoncent et lancement en Live Streaming ont permis de garder une certaine activité. A la fois, auprès des consommateurs et des journalistes. Cependant, il n’a pas le même impact que des évènements physiques. De plus, l’IFA arrive quelques semaines avant des grosses opérations comme le Black Friday, le Cyber Monday ou encore les fêtes de Noël.

