ROG ZEPHYRUS G14 en édition spéciale « ALAN WALKER ».

Asus vient de s’offrir le luxe d’établir un partenariat avec le DJ ALAN WALKER. Et pour l’occasion, la marque proposera une édition limitée de son ordinateur portable ROG ZEPHYRUS G14.

Ainsi, ASUS Republic of Gamers (ROG) a officialisé son partenariat avec le célèbre producteur de musique et DJ Alan Walker. Ensemble, l’emblématique marque du gaming et l’artiste vont créer des contenus notamment axés sur le gaming et les nouvelles technologies afin d’aider à agrandir la communauté des joueurs à travers le monde.

Effectivement, Asus pour sa division gaming n’a de cesse de mettre en place des partenariats soit avec des gamers soit avec des sportifs et des artistes. Il faut dire qu’avec le confinement, le nombre de joueurs dans e monde de l’eSport à exploser.

Non seulement auprès du grand public, mais aussi au niveau des professionnels du sport. Ainsi, la FIA qui gère la Formule 1 a organisé des courses virtuelles. Courses sur lesquels les jeunes pilotes de F1 se sont donnés à cœur joie.

Il en a été de même pour le Moto GP ou l’on a pu voir des Marc Marquez et Valentino Rossi conduire une moto depuis leur salon.

ROG ZEPHYRUS G14 édition Alan Walker.

Alan Walker, DJ renommé a aussi composé par le passé des musiques et bandes-son pour des éditeurs de jeu. C’est donc en étroite collaboration avec le DJ qu’Asus a décidé de concevoir un ordinateur portable spécifique.

Le choix s’est donc porté sur le ROG ZEPHYRUS G14, un ordinateur portable au format 14 pouces. Au cœur de cet ordinateur, on trouve la dernière génération de processeur AMD® Ryzen™ 9 à huit cœurs et 16 threads. A cela, vient s’ajouter une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 2060. L’écran quant à lui a droit à une dalle IPS certifiée Pantone®.

« Pour l’édition Alan Walker du ROG Zephyrus G14, les designers ROG se sont inspirés de sa musique et de son style en créant un châssis blanc aux finitions élégantes avec des éléments textuels et un clavier sur-mesure. Par ailleurs, ce PC est équipé d’un éclairage personnalisé pour l’interface LED AniMe Matrix qui allie texte défilant et animations évoquant l’univers de sa musique ».

En outre, afin de se différencier, ce modèle est équipé d’un châssis redessiné avec des motifs personnalisés et en rapport avec l’artiste.