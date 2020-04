Lenovo dévoile les nouveaux portables Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i.

Lenovo annonce un rafraichissement dans sa gamme de PC portables pour gamer à savoir les Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i. Des nouveaux modèles qui intègrent les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce® RTX 2080 SUPER™ avec Max-Q Design.

Durant cette période de confinement, les gamers peuvent s’adonner à leur passe-temps préféré le jeu en ligne ! Et quoi de mieux pour bien jouer d’avoir un bon PC puissant et performant. Bon bien sur, si vous êtes nul vous resterez nul, mais si vous vous appliquez, avoir un PC de gamer vous fera progresser encore plus vite.

C’est sur ce segment que Lenovo a pris position depuis quelques années avec ses ordinateurs portables Lenovo Legion. Et la marque vient d’annoncer des nouvelles éditions mises au gout du jour.

Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i édition 2020.

Afin de mettre à jour ses nouveaux modèles, Lenovo a décidé d’intégrer la nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER avec Max-Q Design. Ces nouveaux venus intégreront également la nouvelle technologie NVIDIA Advanced Optimus. Une technologie qui améliore l’efficacité de la batterie.

Ainsi, cette technologie détecte dynamiquement les charges de travail que peut avoir la carte graphique. Selon la charge, elle fait passer le système sur l’IGP ou sur la carte graphique NVIDIA. Cela aura pour but de limiter les ressources et donc de préserver l’autonomie de la batterie.

Des processeurs plus puissants également.

Effectivement, Lenovo ne s’arrête pas à la simple évolution de la carte graphique sur ses nouveaux Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i. Ceux-ci seront également équipés des derniers processeurs mobiles Intel Core série H de 10e génération.

Des nouveaux processeurs qui seront eux aussi à même de fournir plus de vitesse de calcul pour les gamers et éviter ainsi le « lag ».

Les ordinateurs portables Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion Y540 avec l’option carte graphique RTX 2060 seront disponibles à partir de 999 USD. Les ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion Y740 avec l’option carte graphique RTX 2070 seront disponibles à partir de 1 199 USD.