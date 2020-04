Télétravail, avoir une bonne connexion est capital !

Avec le confinement imposé par l’état à cause du Covid-19. Et afin d’éviter la pandémie, de nombreuses entreprises ont mis leurs employés en télétravail. Une charge importante pour le réseau qui semble pourtant bien tenir la route.

Depuis plus de trois semaines maintenant, vous êtes nombreux à travailler de la maison. L’occasion pour nous de vous rappeler quelques conseils de base en matière de Wi-Fi et d’équipements informatiques.

Pour ceux qui ne les auraient pas encore lus, on les invite à relire nos dossiers Coronavirus, le Wi-Fi et le Home Working comme solution ! ou encore Coronavirus : Bien s’équiper pour le télétravail est capital.

Cette fois nous allons aborder une autre partie du réseau. Une partie capitale qui outre le Wi-Fi de la maison est importante. Cette partie c’est votre connexion Internet. Ainsi, selon la région où vous vous trouvez, voir le quartier, les débits de votre bande passante peut varier.

Mais quel type de technologie est disponible ?

De fait, si certains ont de l’ADSL, du VDSL, du dégroupé, d’autres ont l’opportunité d’avoir de la fibre. Et tous les utilisateurs ne sont pas égaux. Ainsi, il sera intéressant de tester la disponibilité de l’un ou l’autre opérateur.

Pour ce faire, la plupart des opérateurs Télécom proposent cette possibilité. C’est par exemple le cas pour Coriolis qui vous permet justement de tester l’éligibilité à la fibre de votre foyer avec son test d’éligibilité fibre.

Un critère qui est très important. En effet, vous pourrez vous équiper en Wi-Fi avec un bon routeur capable de fournir des débits de 1700Mbit/s et qui couvrira toute la maison. Cependant, si vous avez une ligne qui ne dépasse pas les 10 Mbit/s avec vote fournisseur d’accès internet, cela n’aura que très peu d’impact.

Par contre, si vous avez la chance d’avoir de la fibre qui arrive chez vous, il sera plus qu’intéressant d’avoir un bon équipement Wi-Fi.

4G, 5G, VDSL ou Fibre ? Lequel est le mieux ?

Difficile à dire avec certitude. En effet si sur bas des débits théoriques il y a un certain classement en terme de vitesse, dans la pratique cela peut varier. Ainsi, il sera possible d’avoir un débit 4G qui sera tout aussi performant qu’une fibre pourrie. On vous signale tout de même que nous avons fait des tests de vitesse dans certaines villes françaises et belges sur la connexion 4G et il est possible d’avoir du 150Mbit/s en 4G. Soit parfois plus qu’une VDSL à 50Mbit.

Après, la fibre devrait toutefois rester dans le haut du classement. Effectivement, seule la 5G est en mesure de proposer des débits nettement supérieurs à la fibre.

C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle tous les acteurs du segment de l’ICT sont en train de déployer leurs solutions 5G.

On vous rappelle d’ailleurs que nous avions eu l’occasion au MWC de Barcelone de 2018 de tester une des premières connexions 5G mises en place pour l’occasion entre Huawei et l’opérateur Vodafone. Comme le montre la photo que nous avions prise sur place, ce réseau était en mesure d’atteindre un débit de 2Gbit/s stable. Ce type de connexion coupler à un routeur comme le Netgear Nighthawk AX6 6-Stream AX5400 doté de Wi-Fi et d’une bande passante totale allant jusqu’à 5,4 Gbit/s aura de quoi vous permettre de faire de la vidéo-conférence pendant que vos enfants jouent sur la console et regardent des films en 4K sur Netflix.

Bref, avec cet article vous l’aurez compris, in fine, le choix vers lequel vous vous dirigerez pour votre connexion Internet sera capital avant même de penser à vous équiper à la maison. D’ailleurs, les professionnels de l’informatique et les administrateurs réseaux recommande d’ailleurs souvent aux entreprises de réfléchir avant tout au besoin en matière de connexion et l’utilisation de cette connexion avant de penser à l’implémentation du réseau informatique.