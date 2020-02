Lenovo a présenté les nouveaux venus dans la gamme ThinkPad.

Le monde de l’informatique est toujours en perpétuel renouvèlement. De nouveaux PC portables, plus performants, plus puissants. Lenovo n’échappe pas à la règle et lève le voile sur ses nouveaux ThinkPad : les nouvelles séries T, X.

La marque revient donc une fois de plus sur le devant de la scène informatique et plus particulièrement celle des PC portables. L’occasion de remettre à jour certains modèles qui voient ainsi leur configuration basculée vers des composants plus récents.

ThinkPad T14, T14s et T15, des PC portables pour les pros.

Ces modèles sont disponibles en version 14 ou 15 pouces et sont munis de Windows 10 Pro et des de processeurs Intel Core vPro de 10e génération. À noter que pour ceux qui le souhaitent, Lenovo propose également des versions équipées de processeurs AMD RyzenTM 4000 mobiles.

Pour ce qui est de la connectivité des PC portables, ces nouveaux venus ont droit à du Wi-Fi 6. Présent également, le Bluetooth qui permettra l’appairage avec un smartphone, une souris, ou encore un casque audio.

ThinkPad X13 et X13 Yoga, une valeur sure dans l’ultrabook.

Les ThinkPad X13 et X13 Yoga sont les modèles plus compact et léger de la gamme de PC portable chez Lenovo. Orientés et destinés avant tout aux plus nomades, ces nouveaux venus embarquent eux aussi désormais des processeurs Intel Core vPro de 10e génération. On notera aussi que l’écran proposé est de l’OLED UHD vif avec Dolby Vision en option. Par ailleurs, toujours dans les options intéressantes, Lenovo propose un écran PrivacyGuard ePrivacy de FHD 500 nits avec PrivacyAlert. Cet écran a pour but de protéger les utilisateurs des regards indiscrets.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve à nouveau du Wi-Fi 6 (802.11ax) et du Bluetooth 5.0.

Prix et disponibilité :