Lenovo Yoga Duet 7i, restez connecté où que vous soyez !

Lenovo, acteur majeur dans le monde des ordinateurs portables, continue à proposer des produits hybrides. Et la marque le prouve une fois de plus avec son nouveau Lenovo Yoga Duet 7i. Le tout premier PC Yoga portable et haut de gamme à être équipé d’un clavier Bluetooth™ (5.0) détachable.

Lenovo, derrière ce nom se cache une histoire et un seuil de compétence. En effet la marque est connue par les plus exigeants en matière d’ordinateur portable PRO.

Ainsi, les derniers ordinateurs portables proposés par la marque datent seulement du mois d’avril. Les ordinateurs en questions sont les Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i. Avec le nouveau Lenovo Yoga Duet 7i, la marque propose une autre alternative informatique.

Lenovo Yoga Duet 7i, une tablette ou un PC portable ?

Ce nouveau venu du constructeur entre dans la catégorie que l’on nomme « les hybrides ». En effet, ce sont des ordinateurs portables qui ont la particularité de faire office de tablette. Ou l’inverse pour certain.

Cet appareil 2 en 1 embarque un processeur Intel Core™ i7 de 10e génération, des cartes graphiques Intel Iris Plus® et Windows 10. L’autre particularité du Lenovo Yoga Duet 7i, est son clavier détachable Bluetooth et la présence d’une béquille qui permettra de déposer la partie écran tel un cadre sur votre bureau.

L’écran est un écran tactile IPS 2K de 13 pouces, avec des bords étroits et un profil 100 % sRGB. À noter que l’appareil est fourni avec un stylet qui permettra de dessiner et d’esquisser des croquis. À noter que Lenovo souligne qu’il est possible d’utiliser le nouveau Lenovo E-Color Pen rechargeable en option.

De la connectivité au top, mais aussi en option.

Alors, bonne nouvelle en matière de connectivité le Lenovo Yoga Duet 7i pourra e connecter n’importe où au travers d’une connexion 4G/LTE. Toutefois, mauvaise nouvelle, cette possibilité est proposée en option et il vous faudra donc ajouter le module LTE/4G pour pouvoir en profiter. Pour le reste, on notera que ce nouveau venu s’octroie une puce Intel WiFi 6 de quoi avoir un bon débit sans fil et exploiter pleinement la dernière norme. On notera également au passage la présence du Bluetooth 5.0.

Pour le reste, tout est modulable, mémoire DDR4 jusqu’à 16 Go et espace de stockage en PCle avec SSD jusqu’à 1 To. Bref de quoi faire tourner Windows 10 sans soucis. Enfin, détail intéressant, le Lenovo Yoga Duet 7i est doté du Dolby Audio™ et du Dolby Vision™. Le tout pour une autonomie qui va jusqu’à 10,8 heures.