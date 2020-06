Lenovo présente le Lenovo ThinkCentre M75n.

Lenovo ajoute une nouvelle corde à son arc dans le segment de l’informatique avec ce tout nouveau Lenovo ThinkCentre M75n. La marque le présente comme le petit ordinateur de bureau alimenté par la technologie AMD.

Bien que de plus en plus d’entreprises optent en matière d’achat de bureau informatique des ordinateurs portables, Lenovo propose une solution de type PC de bureau. Un ordinateur de bureau ultra compact et doté de Wi-Fi.

ThinkCentre M75n, un petit boitier qui se pose sur le bureau.

Ce nouveau venu fait partie de la gamme ThinkCentre développée par Lenovo depuis quelque temps maintenant. Une gamme d’ordinateurs de bureau ultra compact.

Ce modèle profite de la même vision, avec une épaisseur de 22 mm pour un poids de 500 grammes. Mais si la taille est compacte, la configuration elle est complète. De fait, au cœur de ce petit boitier on trouve un processeur AMD Ryzen™ PRO, 8 Go de mémoire, un SSD comme unité de stockage et Windows 10.

Connectique et connexion sans fil !

Pour ce qui est de la connectique et de la connectivité, ce ThinkCentre M75n est équipé de 2 ports USB 3.0, 2 ports USB-C, un port d’affichage. Pour la connectivité, les utilisateurs et administrateurs IT pourront compter sur de l’Ethernet Gigabit RJ45 et du Wi-Fi.

Certains ports se trouvent en façade pour par exemple la connexion d’une clé USB ou d’une souris et d’un clavier. Les autres se trouvent à l’arrière du boitier.

Par ailleurs, Lenovo a intégré un système à cette gamme qui est en mesure même lorsque l’ordinateur est en veille de recevoir des courriers électroniques, des appels VoIP et des messages instantanés.

Bref, Lenovo a voulu concentré dans un petit boitier que mesure 179 mm x 88 mm x 22 mm, un condensé de technologie qui suffira pour toutes les personnes qui font de la bureautique et pour les entreprises qui souhaite réduire l’encombrement sur ses bureaux. A noter que vu la taille et le poids de l’appareil, on pourrait presque l’emporter sous le bras.

Le ThinkCentre M75n sera disponible en septembre, à partir de 629€