Inauguration du Laboratoire 5G-A à Shanghai par ZTE et Qualcomm

L’arrivée de la 5G-Advanced (5G-A) est marquée par l’ouverture d’un nouveau laboratoire à Shanghai, fruit de la collaboration entre ZTE et Qualcomm.

ZTE, acteur majeur des télécommunications, a inauguré ce laboratoire en partenariat avec Qualcomm, Siemens et l’Université Jiao Tong de Shanghai. Cette nouvelle installation est reconnue comme faisant partie du réseau GTI 5G-A x AI Open Labs.

5G-A : Une Nouvelle Ère pour les Télécommunications

Le laboratoire 5G-A vise à accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle avec la 5G, offrant un cadre pour la recherche, les tests et la démonstration de nouvelles technologies. Grâce à des initiatives telles que l’efficacité énergétique intelligente, les grands modèles linguistiques et les jumeaux numériques, ce laboratoire promet de catalyser des avancées technologiques significatives.

La Participation de ZTE au Réseau GTI

ZTE enrichit son catalogue technologique en s’intégrant officiellement au réseau GTI 5G-A x AI. Le laboratoire se concentrera sur plusieurs domaines clés, tels que l’amélioration de l’efficacité énergétique par l’IA, la création de nouveaux modèles de services et le développement de capacités de jumeaux numériques de bout en bout. ZTE introduit ainsi de nouvelles références technologiques et étend son assortiment avec des solutions innovantes.

Collaboration avec des Partenaires Stratégiques

La collaboration avec des leaders de l’industrie comme Qualcomm, Siemens et l’Université Jiao Tong de Shanghai renforce la capacité de ce laboratoire à innover et à intégrer des technologies de pointe. Le but est de développer un réseau plus intelligent et durable, en soutenant la convergence de la 5G et de l’IA pour stimuler les évolutions industrielles et sociétales.

Date de Lancement et Tarification

Le lancement commercial de la 5G-Advanced est prévu pour 2024. Cependant, aucune information spécifique sur le prix des nouvelles technologies développées dans ce laboratoire n’a été divulguée pour le moment.

Récapitulatif Technique