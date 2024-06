Red Magic 9S Pro : Nouveau Smartphone de Jeu Performant

Résultats sur Geekbench

Les résultats sur Geekbench montrent 2 319 points en single-core et 7 215 en multi-core. Ce modèle propose une version avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, assurant rapidité et fluidité. L’intégration de l’intelligence artificielle optimise davantage l’expérience utilisateur.

Design et Options de Couleur

Le design du Red Magic 9S Pro reste similaire à son prédécesseur, avec une construction plate sans protubérances de caméra. Des options de couleur exclusives pourraient être introduites pour ce modèle. Les caméras devraient rester identiques à celles du Red Magic 9 Pro.

Date de Sortie et Prix

Le Red Magic 9S Pro sera disponible à partir du 3 juillet. Le prix n’a pas encore été annoncé.

Récapitulatif Technique