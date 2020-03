Coronavirus, le Wi-Fi et le Home Working comme solution !

Avec la prolifération du Coronavirus désormais en Europe, certaines entreprises profitent des moyens digitaux pour « enrayer » l’épidémie en proposant du Home Working à ses employés.

Déclaré début d’année en Chine, le Coronavirus alias Covid-19 comme on le nomme désormais, ne cesse de s’étendre et jusqu’ici on parlait d’épidémie. L’Italie, le pays le plus touché actuellement en Europe a mis de gros moyens pour enrayer sa prolifération. Cela s’est traduit par une quarantaine complète de tout le pays.

Le Home Working et le Wi-Fi dans les entreprises.

Face à ce phénomène, de plus en plus d’entreprises qui peuvent le faire proposent à leurs employés de faire du Home Working. Jusqu’ici la pratique du Home Working n’était pas encore forcément très très développée par chez nous. Les entreprises les plus « avant-gardistes » ou numérisées propose généralement 1 voire 2 jours de Home Working ou télétravail.

Avec l’arrivée du virus, les entreprises prennent conscience et l’importance de limiter le contact entre les employés. Ainsi, de plus en plus d’entreprises désormais face à cette situation permettent à leurs employés de dépasser ce chiffre de deux jours par semaine.

Ainsi, une entreprise d’assurance a demandé à ses employés de prester 2 semaines de travail chez eux suite à un contact d’un des membres de la compagnie avec une personne répertoriée « positive » au Covid-19.

Le Wi-Fi présent partout !

Par ailleurs, depuis quelques années le parc informatique des entreprises évolue avec l’arrivée du Wi-Fi et des « Flex Desk ». Une nouvelle vision de l’entreprise qui n’impose plus de bureau fixe aux employés.

Du coup, tout le monde est équipé d’ordinateurs portables. Ceux-ci sont équipés de Wi-Fi et se connectent aux réseaux de l’entreprise via les ondes.

Dès lors, les employés qui font du télétravail ont la possibilité également de se connecter au Wi-Fi de leur BOX via une connexion VPN à l’intranet de l’entreprise.

Bref, une bonne opportunité pour le Wi-Fi de se démarquer encore un peu plus au quotidien et à sa manière à apporter une solution au Corona Virus.