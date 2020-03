Coronavirus : Bien s’équiper pour le télétravail est capital.

Avec l’annonce du confinement et les décisions prises par l’état, bon nombre d’entreprises ont pris des dispositions pour permettre à leurs employés de faire du télétravail. Seulement tout le monde n’est pas équipé pour travailler à la maison. Voici une liste d’appareils qui pourront bien être utiles.

Avec le Covid-19, une nouvelle manière de vivre s’installe petit à petit suite au confinement mis en place par les états. Et si pour certains faire du télétravail est quelque chose qu’ils connaissent, d’autres découvrent les avantages et ses inconvénients. Surtout, si vous n’êtes pas équipés.

Alors dans ce dossier nous allons vous présenter quelques produits qui vous seront plus que pratiques. Bien sûr, la première règle sera d’avoir une bonne connexion haut débit filaire ou pourquoi pas sans fil via la 4G.

Routeur Wi-Fi et répéteur Wi-Fi.

Alors, avant tout il s’agira d’optimiser les performances de votre connexion pour le télétravail. Et pour ce faire, cela passera forcément par un investissement en matière d’appareils réseau. De fait, on ne peut jamais vraiment compter sur sa BOX pour avoir un signal Wi-Fi des meilleurs.

Dès lors, on vous conseille d’investir dans des solutions tierces à savoir un bon routeur Wi-Fi ou la mise en place d’une solution MESH. Cela vous permettra d’avoir un bon signal Wi-Fi et donc une meilleure connectivité vers internet. Par ailleurs, toute la famille étant à la maison, plus d’appareils sont connectés au Wi-Fi. Donc il faut quelques choses qui puissent supporter cette charge. Surtout si vous voulez bien travailler à la maison.

Voici quelques solutions Wi-Fi :

Télétravail, avec un PC portable de qualité !

Si vous avez un employeur qui ne vous fournit pas de PC portable, vous devrez utiliser celui que vous avez à la maison à titre privé. Soit un ordinateur portable soit un PC de bureau. Il conviendra alors peut-être d’investir dans un PC portable digne de ce nom. En effet, généralement les PC portables qui ne dépassent pas les 400€ sont souvent des machines qui saturent très très vite. Trop peu de mémoire, processeur faible et disque dur au lieu d’un SSD. Autant de critère qui ne feront pas de quoi bien travailler en télétravail.

Il sera alors peut-être intéressant de basculer vers l’achat d’un nouveau PC portable. Quelques recommandations : Le Bluetooth, le Wi-Fi sont généralement intégrés. Il faudra jeter votre dévolu sur des machines avec minimum 6GB de ram, un SSD comme stockage, un écran si possible FULL HD gérant du 1920×1080 et un pavé numérique pourra être intéressant.

Voici quelques exemples :

Les périphériques sans fil qu’il ne faut pas oublier !

Pour bien travailler, il peut être utile d’avoir un bon équipement en plus du PC portable. Ainsi, certains opteront pour un second écran, un confort indéniable. Mais aussi, il sera intéressant d’investir dans un clavier sans fil et une souris sans fil. De même pour vos communications Skype, un casque micro sans fil de qualité sera le bienvenu. Voici quelques produits qu’on vous suggère.

Et pour vos conversation et réunion Skype, rien de tel qu’on bon casque micro sans fil. Voici une petite liste de casques sympas :