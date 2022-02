5 ans de garantie sur un smartphone ? Merci Crosscall !

Crosscall, producteur français de smartphone vient de frapper en annonçant qu’il va désormais garantir ses smartphones sur une durée de 5 ans. Eh oui, il n’y a pas que les constructeurs automobiles qui savent le faire.

L’entreprise qui prévoit de relocaliser sa production en France au cours des prochaines années et qui s’était déjà démarquée en lançant une garantie de 3 ans, prend ainsi une nouvelle fois position en faveur d’une téléphonie plus durable. Cette garantie de 5 ans est valable sur tous les modèles à venir de la marque française, mais également sur les modèles CORE-M5 et ACTION-X5 lancés en fin d’année.

Alors, si vous nous dites que vous ne connaissez pas Crosscall, soit vous ne lisez pas toutes nos news soit vous êtes fatiguées. Alors, si c’est le cas petit rappel : Crosscall est une marque qui française qui propose du téléphone robuste.

Des téléphones destinés à tous ceux qui sont à la recherche d’un smartphone prêt à subir des conditions extrêmes. Que ce soit dans le monde du travail de chantier ou encore dans le monde du sport extrême.

On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous présenter des tests complets sur certains modèles. Des modèles qui ont eu leur effet.

De la qualité qui permet de garantir les produits 5 ans.

La marque nous en dit plus sur cette volonté de garantir ses téléphones sur une si longue période :

Notre savoir-faire unique en France et notre ADN de marque axés sur la durabilité depuis toujours, nous permet aujourd’hui de garantir nos terminaux pour une durée de 5 ans, batterie incluse. Ce nouvel engagement, démontrant la confiance de Crosscall dans la fiabilité de ses produits sur le long terme, couvre tout dysfonctionnement ou défaut.

La marque souligne par ailleurs que son taux de retour SAV est de 3,51%. Un pourcentage bien en deçà des taux des autres constructeurs.

Par ailleurs, détail intéressant, cette nouvelle garantie longue durée est également rétroactive sur les modèles de génération 5 lancés récemment comme le CORE-M5 dédié aux entreprises et utilisateurs professionnels, et l’ACTION-X5, le nouveau smartphone avec action-Cam intégrée destinée au grand public, lancé en fin d’année.