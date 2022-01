SOUND MIRROR™, un miroir Bluetooth et Wi-Fi qui fait enceinte audio.

La marque SOUND MIRROR™ a profité la semaine passée du CES pour présenter son miroir design doté de Bluetooth et de Wi-Fi et qui fait également enceinte audio. La marque a par ailleurs reçu un « Innovation Awards » des membres du CES.

Vous êtes sans doute nombreux à écouter de la musique quand vous êtes dans votre bain ou quand vous vous levez le matin et que pour vous mesdames vous vous maquillez devant le miroir. Si c’est le cas alors cet objet high-tech pourrait vous séduire.

Ce miroir design circulaire a pour vocation de venir se placer soit dans une salle de bain chic et design soit dans le salon. Ce miroir a la particularité d’être équipé d’une enceinte Bluetooth de manière à pouvoir diffuser en toute discrétion vos morceaux de musique préférés depuis votre smartphone dans toute la pièce ou le miroir se trouve.

Le slogan de la marque à propose de son miroir est le suivant :

« Minimal, les formes géométriques s’intègrent parfaitement dans les intérieurs et l’architecture modernes. Le SOUND MIRROR™ exprime une simplicité élégante et une harmonie totales, deux quintessences d’un style inimitable, capturé dans n’importe quel espace. Il offre une esthétique attrayante, une fonctionnalité et un haut degré d’innovation. »