Aiper Seagull SE, le nouveau robot sans fil de piscine.

Aiper annonce l’arrivée du Aiper Seagull SE , un nouveau robot laveur de sol de piscine que la marque définit comme « le meilleur robot nettoyeur de piscine sans fil au monde ».

La marque Aiper est spécialisée dans les produits pour piscine et plus particulièrement les robots laveur de sol. La marque propose toute une gamme de robots laveur de sol sans fil et connecté selon la taille de votre piscine. Il y a quelque temps, la marque dévoilait son Seagull Pro, un robot laveur de sols sans fil dédiés aux piscines sol de grande taille. Cette fois la marque propose un produit plus petit, discret qui conviendra aux piscines plus petites voir hors-sol.

Aiper Seagull SE, petit, mais puissant ?

Avec ce robot Aiper Seagull SE, la marque veut proposer une solution pour les propriétaires de piscine de petite taille. Une solution de nettoyage d’entrée de gamme, mais toujours sans fil. De fait, le robot laveur de sols pour piscine Aiper Seagull SE est doté d’une batterie intégrée de 4000 mAh qui propose une autonomie de 90 minutes soit une heure 30 de nettoyage. Une batterie qui a été améliorée par rapport aux modèles précédents et qui augmente sa durée de vie de 80%.

La marque joue aussi la carte du « simple d’utilisation », de fait, ce nouveau modèle ne nécessite aucun paramètre, il suffira d’appuyer sur son bouton de démarrage pour qu’il s’exécute.

Le robot au look de vaisseau de l’espace est doté de roulette qui le front se déplacer sur le sol de votre piscine. Il est équipé d’un moteur d’une puissance de 30W. Pour ce qui et de la puissance de sussions de 11GPM (42LPM). La marque annonce par ailleurs une surface de nettoyage de 80m².

Attention, petite remarque, ce robot laveur de sol n’est pas en mesure de grimper sur les parois de votre piscine. Par ailleurs, le robot dispose d’une fonction intéressante qui en cas de fin de cycle de nettoyage ou de batterie, viendra positionner le robot sur le bord de votre piscine. Il ne vous restera plus qu’à prendre la perche pour le récupérer sur le bord de votre piscine.

Prix et Disponibilité.

Le robot laveur de sol de piscine Aiper Seagull SE est proposé au prix de 299$.