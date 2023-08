Huawei dans le collimateur de la SIA (Semiconductor Industry Association).

La SIA (Semiconductor Industry Association) accuse Huawei d’avoir secrètement contourné les sanctions imposées par l’état américain qui l’empêchait d’acheter des puces et des composants électroniques en construisant des usines en Chine sous d’autres marques et faisant appel à des tiers pour acquérir les produits nécessaires.

Si vous pensiez que le « cas Huawei contre le gouvernement américain » était terminé, et bien sachez qu’il y a de nouveau un litige entre la firme chinoise et les USA.

Petit rappel, le géant chinois des télécommunications, Huawei, a été confronté à des sanctions imposées par les États-Unis en raison de préoccupations concernant la sécurité nationale. Ces sanctions ont eu un impact sur les activités commerciales et les relations internationales de l’entreprise au point que celle-ci a perdu des parts considérables sur le marché des smartphones et devenues « persona non grata » auprès des sociétés américaines.

Huawei accusé par la SIA.

La SIA (Semiconductor Industry Association) vient d’affirmer que le constructeur chinois s’était efforcé de contourner l’élargissement des sanctions commerciales américaines en construisant secrètement des usines de fabrication de puces. Des usines dont les noms ont été enregistrés sous d’autres sociétés.

Huawei aurait ainsi construit deux usines (et trois autres en cours de construction) avec notamment un financement estimé à 30 milliards de dollars des gouvernements de Pékin et de Shenzhen. C’est en tout cas ce qu’a déclaré la SIA à Bloomberg.

De son côté, le Bureau de l’Industrie et de la Sécurité du Département américain du Commerce a déclaré qu’il n’était pas surprenant que Huawei et d’autres entreprises chinoises aient recherché le soutien de l’État pour développer des technologies nationales et qu’il surveillait la situation.

Les constructeurs américains dans le collimateur de la Chine ?

Avec cette nouvelle déclaration, la relance de conflits géopolitiques associés aux nouvelles technologies refait surface. Un point stratégique pour de nombreuses entreprises qui ont besoin de prendre des parts de marchés, mais également pour les états.

Pour rappel, la raison évoquée par l’état américain envers Huawei était liée à l’étroite collaboration qu’entretenait l’entreprise avec le gouvernement chinois. Une collaboration qui selon les Américains permettait à la Chine de recueillir des informations sur les USA au travers des équipements Huawei. Chose que jusqu’à présent Huawei a toujours démenti.