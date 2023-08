Muggo Travel Mug, une bouteille isotherme qui recharge votre iPhone via induction.

Le Muggo Travel Mug, un accessoire incontournable pour les amateurs de boissons chaudes en déplacement, fait son apparition avec des fonctionnalités impressionnantes. Cette nouvelle « gourde » sera dévoilée par la marque Muggo lors de l’IFA 2023.

Dans le monde de la Tech, on trouve une multitude d’objets qui sont parfois de pur gadget, parfois des objets pratiques au quotidien. Avec l’arrivée des technologies sans fil, tous ces objets passent à la sauce « connecté » avec le Bluetooth ou le Wi-Fi. La marque Muggo qui nous avait déjà présenté son Muggo Qi Grande Tasse que nous avions testé revient dans son secteur de prédilection avec un nouveau produit du même genre.

Muggo Travel Mug, Recharge par Induction : Une Technologie Pratique

Le Muggo Travel Mug est équipé d’une fonction de recharge par induction, éliminant ainsi le besoin de câbles encombrants. Il suffit de placer la tasse sur une base de recharge compatible pour commencer à recharger la batterie interne. Cette caractéristique pratique offre une commodité inégalée pour les utilisateurs toujours en mouvement. En outre, son socle de charge est assez large pour venir y poser son iPhone à charger également.

Bouteille Iso thermique, elle Conserve de la Température.

L’une des caractéristiques essentielles du Muggo Travel Mug est sa capacité à maintenir la température des boissons chaudes pendant des heures. Grâce à son isolation thermique avancée, cette bouteille iso thermique garde les boissons chaudes à la température souhaitée, permettant aux utilisateurs de savourer chaque gorgée. Le Muggo Travel Mug vous permet de définir et de conserver votre température de boisson préférée, de 50°C jusqu’à 62.5°C au degré près.

Design Élégant et Ergonomique

Outre ses fonctionnalités, le Muggo Travel Mug se distingue par son design élégant et ergonomique. La société dit avoir travaillé sur le design pour permettre une prise en main confortable et une esthétique moderne, le tout pour combiner utilité et style.

Prix et Disponibilité.

Si le Muggo Travel Mug sera présenté à l’IFA d’ici quelques jours, elle est disponible en vente dès maintenant au prix de 149 € sur la boutique en ligne Muggo.