Anker Innovations dévoile THUS™ : la puce IA qui veut transformer les écouteurs et objets connectés

Anker Innovations annonce THUS™, une nouvelle plateforme propriétaire de puces IA conçue pour exécuter des réseaux neuronaux directement dans les appareils du quotidien. Cette architecture vise à réduire la consommation énergétique tout en augmentant les capacités d’intelligence artificielle embarquée. Première cible : les écouteurs sans fil premium de la marque.

Le fabricant poursuit ainsi sa stratégie d’innovation sur le hardware intelligent. Déjà présent dans l’audio, la recharge et les accessoires mobiles, Anker Innovations cherche désormais à intégrer l’IA locale au cœur de ses futurs produits.

THUS™ veut dépasser les limites de l’architecture informatique classique

Depuis les travaux de John von Neumann en 1945, la majorité des ordinateurs reposent sur un modèle séparant mémoire et processeur. Les données sont stockées d’un côté, traitées de l’autre.

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Ce fonctionnement reste efficace pour les logiciels classiques, mais devient moins adapté aux réseaux neuronaux modernes. L’IA nécessite d’innombrables échanges entre mémoire et calcul, ce qui augmente fortement la consommation d’énergie. Un problème majeur pour des appareils compacts alimentés par batterie.

Une approche compute-in-memory pour l’IA embarquée

Avec THUS™, Anker Innovations adopte une logique dite compute-in-memory. Les calculs sont réalisés directement là où les données sont stockées, via des cellules mémoire NOR Flash.

L’objectif est double :

réduire les transferts internes de données

limiter la dépense énergétique

gagner de la place dans les appareils miniaturisés

améliorer la rapidité de traitement IA

Cette approche se rapproche du fonctionnement du cerveau humain, où mémoire et traitement sont intimement liés.

Pourquoi cette puce IA peut changer les écouteurs sans fil

Les écouteurs true wireless représentent un cas d’usage exigeant : batterie réduite, espace interne limité et besoin de traitements audio en temps réel.

Grâce à THUS™, la nouvelle génération de puces peut faire fonctionner des modèles IA comprenant plusieurs millions de paramètres. Selon la marque, cela représenterait jusqu’à 150 fois plus de puissance de calcul dédiée à la réduction de bruit comparé à la précédente génération haut de gamme.

Autrement dit, l’IA embarquée devient plus réaliste dans des produits très compacts.

Clear Calls : appels plus nets dans les environnements bruyants

Parmi les premières fonctions annoncées figure Clear Calls. Cette technologie vise à améliorer les appels téléphoniques dans les transports, la rue ou les lieux publics.

Le système combine :

huit microphones MEMS

deux capteurs à conduction osseuse

un réseau neuronal local exécuté dans l’écouteur

Le résultat attendu : isoler plus précisément la voix de l’utilisateur et réduire les bruits parasites sans dépendre d’un traitement cloud.

Signature Sound et commandes vocales avancées arrivent bientôt

D’autres usages IA sont déjà évoqués par la marque :

Signature Sound , pour adapter automatiquement la restitution audio

, pour adapter automatiquement la restitution audio contrôle vocal plus naturel

futures fonctions personnalisées selon l’environnement

Les détails complets seront présentés lors de Anker Day organisé le 21 mai 2026 à New York.

Une fabrication en Allemagne et une stratégie long terme

La puce THUS™ est produite en Allemagne au sein du réseau industriel mondial du groupe.

Au-delà de l’audio, cette plateforme pourrait équiper à terme :

batteries externes intelligentes

chargeurs connectés

accessoires mobiles

objets domestiques connectés

équipements audio avancés

Le fabricant cherche clairement à construire un écosystème d’IA locale plutôt qu’à dépendre uniquement du cloud.

Ce qu’il faut retenir

THUS™ est la nouvelle plateforme IA propriétaire de Anker Innovations.

Elle repose sur une architecture compute-in-memory plus économe en énergie.

Les premiers produits visés sont les écouteurs true wireless premium de Soundcore.

La promesse principale concerne une réduction de bruit plus performante et des appels plus nets.

Cette stratégie pourrait ensuite s’étendre à de nombreux objets connectés.

Positionnement sur le marché

Avec THUS™, Anker Innovations se place sur le segment des appareils grand public dopés à l’IA locale.

Face à des acteurs misant surtout sur le cloud ou sur des puces généralistes, la marque choisit une approche spécialisée. Le public cible concerne les utilisateurs recherchant autonomie, confidentialité et réactivité sans connexion permanente.

FAQ : THUS™ d’Anker Innovations

Qu’est-ce que THUS™ ?

Il s’agit d’une plateforme de puces IA développée par Anker Innovations pour intégrer l’intelligence artificielle directement dans les appareils.

À quoi sert la puce THUS™ ?

Elle permet de traiter localement des fonctions avancées comme la réduction de bruit, les appels intelligents ou les commandes vocales.

Quels produits utiliseront THUS™ en premier ?

Les premiers appareils annoncés sont de futurs écouteurs true wireless premium de Soundcore.

Pourquoi l’IA locale est importante ?

Elle réduit la latence, protège mieux les données personnelles et consomme moins de bande passante réseau.

Quand les premiers produits sortiront-ils ?

Les annonces détaillées sont prévues lors de Anker Day en mai 2026.

Récapitulatif technique

Plateforme : THUS™

Technologie : compute-in-memory

Mémoire : NOR Flash intégrée

Usage initial : écouteurs true wireless

IA audio : réduction de bruit, appels, commandes vocales

Gain annoncé : jusqu’à 150x plus de calcul dédié ANC

Fabrication : Allemagne

Déploiement futur : accessoires mobiles et IoT

En résumé

THUS™ marque l’arrivée d’une IA plus locale dans les objets du quotidien. Anker Innovations mise sur une puce sobre en énergie pour améliorer audio et usages connectés. Les écouteurs seront les premiers bénéficiaires, avant d’autres catégories de produits.

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