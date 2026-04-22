Dreame Z30 Pro Aqua : l’aspirateur sans fil qui combine eau, poussière et lavage en un seul passage

Le Dreame Z30 Pro Aqua marque une nouvelle étape dans l’univers du nettoyage domestique. Ce modèle aspirateur sans fil associe aspiration puissante, lavage humide et entretien automatisé dans un seul appareil. Avec jusqu’à 28 000 Pa de puissance, 90 minutes d’autonomie et une station autonettoyante, Dreame vise les foyers à la recherche d’un appareil polyvalent.

La marque chinoise poursuit sa montée en gamme sur le marché européen. Déjà bien installée sur les robots aspirateurs et les balais sans fil, Dreame étoffe ici son catalogue avec un produit hybride pensé pour concurrencer les références premium du secteur.

Un nouveau concept entre aspirateur balai et laveur de sols

Le Dreame Z30 Pro Aqua repose sur une idée simple : réunir aspiration sèche et nettoyage humide dans un même appareil. Là où de nombreux produits imposent de changer d’outil selon la surface ou la saleté, ce modèle promet de tout gérer en un seul passage.

Cheveux, miettes, poussières fines, liquides renversés ou traces collantes peuvent ainsi être traités immédiatement. L’objectif est clair : réduire le temps consacré au ménage tout en limitant les manipulations.

A relire :

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AquaCycle 2.0 : pulvériser, frotter, aspirer et sécher

La brosse AquaCycle 2.0 fonctionne selon un cycle en quatre étapes :

pulvérisation d’eau propre

raclage des salissures

brossage mécanique

aspiration immédiate des résidus

Ce système permettrait jusqu’à 40 minutes de nettoyage humide avec une couverture annoncée de 290 m².

Le constructeur ajoute une gestion séparée de l’eau propre, de l’eau sale et des débris solides. Cette architecture vise à maintenir un nettoyage constant sans redéposer les saletés sur le sol.

Une puissance d’aspiration de 28 000 Pa

Avec son moteur TurboMotor, le Dreame Z30 Pro Aqua revendique jusqu’à 28 000 Pa. Sur le papier, ce niveau place l’appareil parmi les modèles les plus puissants du segment grand public.

Cette puissance doit permettre de capter :

poils d’animaux

poussières fines

miettes

sable

débris incrustés dans les tapis ou joints

La technologie cyclonique intégrée limite également l’encrassement du filtre afin de conserver une aspiration stable au fil de l’utilisation.

Filtration avancée et air plus propre

Le fabricant annonce un système de filtration en cinq couches capable de capturer jusqu’à 99,99 % des particules fines.

Cela concerne notamment :

pollen

squames animales

poussières microscopiques

allergènes courants

Ce point pourrait intéresser les utilisateurs sensibles aux allergies ou les foyers avec animaux domestiques.

Jusqu’à 90 minutes d’autonomie

Le Dreame Z30 Pro Aqua intègre une batterie LiPo annoncée pour 90 minutes d’autonomie maximale.

Cette endurance permettrait de nettoyer jusqu’à 200 m² sur un cycle selon la marque. En pratique, l’autonomie dépendra du mode choisi, du type de sol et de l’usage de la fonction lavage.

Pour les grandes maisons ou appartements spacieux, ce chiffre place le produit dans le haut du marché.

Un design flexible pour passer sous les meubles

Le balai adopte un tube pliable à 90°, pensé pour nettoyer sous les lits, canapés ou meubles bas sans se pencher.

Sa tête pivote également à 180°, ce qui facilite les passages dans les zones étroites ou entre les chaises. Ce type de conception répond à une demande croissante : gagner en confort d’usage, pas seulement en puissance.

Une station autonettoyante avec séchage à 70 °C

Comme certains aspirateurs laveurs premium, le Dreame Z30 Pro Aqua dispose d’une base capable de nettoyer automatiquement le rouleau.

La station utilise :

rinçage à l’eau claire

séchage à air chaud jusqu’à 70 °C

L’intérêt est double : limiter les mauvaises odeurs et éviter le nettoyage manuel après chaque session.

Prix et disponibilité du Dreame Z30 Pro Aqua

Le Dreame Z30 Pro Aqua est disponible depuis le 22 avril au tarif conseillé de 599 euros.

Une offre de lancement de 100 euros de réduction est annoncée jusqu’au 5 mai via la boutique officielle Dreame et certains revendeurs partenaires.

Ce qu’il faut retenir

Le Dreame Z30 Pro Aqua combine aspirateur balai et laveur de sols dans un format unique.

Il mise sur une forte puissance de 28 000 Pa et jusqu’à 90 minutes d’autonomie.

Sa station autonettoyante renforce le confort d’utilisation.

À 599 euros, il vise clairement le segment premium du nettoyage domestique.

Positionnement sur le marché

Avec ce modèle, Dreame cible les utilisateurs qui hésitent entre un aspirateur sans fil classique et un nettoyeur de sols humide.

Ses principaux concurrents peuvent inclure :

Dyson sur la puissance et l’ergonomie

Tineco sur les modèles eau + poussière

Roborock sur les appareils hybrides

Le public visé : familles, propriétaires d’animaux, grandes surfaces et utilisateurs recherchant un appareil unique.

FAQ : Dreame Z30 Pro Aqua

Quelle est l’autonomie du Dreame Z30 Pro Aqua ?

La marque annonce jusqu’à 90 minutes selon le mode utilisé. L’autonomie réelle varie selon la puissance choisie.

Quelle est la puissance d’aspiration ?

Le modèle atteint jusqu’à 28 000 Pa, un niveau élevé sur le segment sans fil.

Peut-il aspirer de l’eau ?

Oui, il est conçu pour gérer saletés sèches et humides grâce au système AquaCycle 2.0.

Le rouleau se nettoie-t-il automatiquement ?

Oui, la station de base lave puis sèche le rouleau à air chaud.

Quel est son prix ?

Le prix conseillé est de 599 euros hors promotions ponctuelles.

Récapitulatif technique

Puissance : 28 000 Pa

Autonomie : jusqu’à 90 min

Nettoyage humide : jusqu’à 40 min

Surface lavage : jusqu’à 290 m²

Surface aspiration : jusqu’à 200 m²

Filtration : 5 couches, 99,99 %

Tube pliable : 90°

Rotation tête : 180°

Station : lavage + séchage 70 °C

En résumé

Le Dreame Z30 Pro Aqua veut fusionner deux appareils en un seul. Il combine aspiration puissante, lavage des sols et entretien automatisé. Son prix de 599 euros le place sur le segment premium, face aux spécialistes du nettoyage domestique.

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