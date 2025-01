Anker SOLIX Solarbank 2 AC : une solution pratique pour optimiser votre énergie solaire

Anker SOLIX, un acteur reconnu dans le domaine de l’énergie renouvelable, démarre l’année 2025 avec une innovation notable : le Solarbank 2 AC. Conçu pour améliorer les installations solaires résidentielles, ce nouveau produit allie simplicité d’installation, efficacité énergétique et flexibilité.

Anker SOLIX est réputé pour développer des solutions accessibles et performantes pour les ménages souhaitant mieux gérer leur consommation énergétique. Avec le Solarbank 2 AC, l’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de moderniser leurs systèmes solaires existants tout en minimisant les efforts d’installation.

Une installation simple et flexible grâce au couplage AC

Le Solarbank 2 AC s’intègre facilement à de nombreuses configurations solaires, qu’il s’agisse de systèmes plug&play pour balcon, de toits solaires ou encore de mini-centrales. Grâce à son couplage CA intégré, il se connecte directement aux micro-onduleurs des installations, simplifiant le processus et garantissant une compatibilité optimale.

La batterie utilise des cellules au phosphate de fer lithié (LFP), réputées pour leur sécurité et leur longévité, avec une durée de vie pouvant atteindre 15 ans ou 6 000 cycles de charge.

Une puissance modulable pour s’adapter à vos besoins

Le Solarbank 2 AC offre une puissance de 1 200 W, idéale pour alimenter le réseau domestique ou des appareils essentiels. Sa capacité peut être augmentée en ajoutant jusqu’à cinq batteries supplémentaires, permettant d’atteindre un stockage total de 9,6 kWh.

Les deux régulateurs solaires MPPT intégrés permettent la connexion de panneaux solaires supplémentaires pour une production énergétique maximale de 2 400 W, répondant ainsi aux besoins des foyers ayant une consommation plus importante.

Des fonctionnalités intelligentes pour une gestion optimale de l’énergie

Le Solarbank 2 AC est compatible avec le Smartmeter Anker SOLIX, un compteur intelligent qui assure une gestion optimale de la consommation et du stockage énergétique. En partenariat avec Shelly, Anker prévoit d’ajouter de nouvelles compatibilités, notamment avec les appareils Shelly Pro 3EM et Shelly 3EM, pour un suivi précis des données en temps réel via l’application Anker.

Cette gestion intelligente permet d’éviter les pertes d’énergie, tout en optimisant les performances de l’ensemble du système.

Robustesse et fiabilité pour une utilisation extérieure

Conçu pour résister aux conditions climatiques difficiles, le Solarbank 2 AC est certifié IP65, garantissant une protection contre la poussière et les projections d’eau. Il fonctionne efficacement dans une plage de température étendue, de -20 °C à 55 °C, ce qui en fait une solution adaptée aux environnements variés.

Avec une garantie de 10 ans, cette batterie constitue un investissement sûr et durable pour les ménages.

Offre de lancement avantageuse

Disponible au prix de 1 299 €, le Solarbank 2 AC bénéficie d’une offre spéciale jusqu’au 23 février 2025. Durant cette période, son prix est réduit à 999 € et inclut un compteur intelligent gratuit. De plus, les batteries d’extension sont proposées à un tarif promotionnel de 699 €.

Récapitulatif technique élargi

Technologie de batterie : Lithium phosphate de fer (LFP)

: Lithium phosphate de fer (LFP) Capacité : 1,6 kWh par unité, extensible jusqu’à 9,6 kWh avec 5 batteries supplémentaires

: 1,6 kWh par unité, extensible jusqu’à 9,6 kWh avec 5 batteries supplémentaires Puissance de sortie : 1 200 W (extensible)

: 1 200 W (extensible) Production énergétique totale : Jusqu’à 2 400 W avec panneaux solaires

: Jusqu’à 2 400 W avec panneaux solaires Régulateurs solaires : Deux MPPT, 600 W par entrée

: Deux MPPT, 600 W par entrée Couplage : AC intégré, compatible avec micro-onduleurs jusqu’à 800 W

: AC intégré, compatible avec micro-onduleurs jusqu’à 800 W Durée de vie : 15 ans minimum ou 6 000 cycles de charge

: 15 ans minimum ou 6 000 cycles de charge Certification : IP65 (résistant à l’eau et à la poussière)

: IP65 (résistant à l’eau et à la poussière) Températures d’utilisation : de -20 °C à 55 °C

: de -20 °C à 55 °C Dimensions : 54,5 cm x 47,5 cm x 19,5 cm (par unité)

: 54,5 cm x 47,5 cm x 19,5 cm (par unité) Poids : 21,5 kg (par unité)

: 21,5 kg (par unité) Compatibilité domotique : Anker SOLIX Smartmeter, Shelly Pro 3EM et Shelly 3EM (à venir)

: Anker SOLIX Smartmeter, Shelly Pro 3EM et Shelly 3EM (à venir) Garantie : 10 ans

