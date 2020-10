Test: Philips WelcomeEye link, votre portier personnel.

Grâce à l’essor des technologies numériques et à la convergence de la domotique et de la sécurité, de nouvelles utilisations apparaissent. A la façon d’un majordome, le nouveau portier de la marque Philips, le WelcomeEye link, saura faire face dans toutes les situations. Allant même jusqu’à pouvoir ouvrir la gâche électrique de votre portillon automatique, le portier Philips vous permettra, pour plus de sécurité, d’identifier les visiteurs se présentant à votre porte, et cela même en cas d’absence.

Préambule.

Il est quand même une petite fierté qu’il est bon de faire remarquer. En effet, derrière le nom « Philips »posé sur l’emballage du produit, se cache une autre marque qui depuis 1968 œuvre dans le domaine de l’interphonie et de la motorisation de portail. Il s’agit de l’entreprise française Avidsen, autrefois appelée Extel, puis SmartHome France, qui développe et commercialise des solutions connectées au service de l’habitat intelligent. Non, les chinois ne sont pas les seuls et des marques comme Avidsen ou Konyks étoffent leur gamme de produits connectés.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Compatibilité assistants vocaux : Amazon Alexa – Google Home – Tmall Genie.

Garantie 2 ans.

Câblage Sans fil.

Distance maxi : 20m en champ libre.

Fréquence wifi : 2.4GHz

Fréquence sonnette sans fil : 433MHz

Caractéristiques émetteur :

– Qualité de l’image : 1920 x 1080P.

– Vision nocturne : Oui (LEDs IR).

– Bouton d’appel lumineux : Oui.

– Niveau sonore : 80 dB.

– Emplacement carte SD : Oui- Fixation : murale.

– Caméra Fixe.

– Angle : 160 (H) – 90(V).

– Finition plastique gris et noir.

Caractéristiques électriques :

– Batterie rechargeable par port MicroUsb.

Autonomie : 8 mois avec un appel par jour.

Température de fonctionnement : -20°C ~ 55°C.

Dimensions : Caractéristiques produit seul Dimensions : 148 (h.) x 48 (l.) x 39 (p). mm.

poids : 0.245 kg.

Norme et certification : CE, RoHS.

Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

Platine de rue.

Batterie.

Support pour inclinaison horizontale.

Double face (3M).

Carte micro SD (déjà insérée dans son emplacement).

2 câbles pour la commande portail.

Cordon USB vers Micro-USB.

Lot de vis pour fixation et verrouillage.

Notice d’utilisation multilingue dont le français.