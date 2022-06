Ionnyk votre cadre photo digital d’art !

La société ionnyk propose un concept pour le moins original avec ses cadres photo connectés numériques. Des cadres photo composés d’E.-ink et qui sont en plus connectés.

Avec le numérique, nous consommons de nos jours les images différemment. En effet, nous sommes de plus en plus à utiliser notre smartphone ou un appareil photo numérique pour prendre des photos. Pour les puristes de la photographie et ceux qui aiment exposer des photos dans des cadres, la société belge propose un nouveau concept.

Ionnyk, afficher des photos de photographe dans votre salon à votre gré.

Cette société allie le numérique au monde de l’art en proposant des cadres photo numériques composés d’E.-ink et qui permettront d’afficher des photos en noir et blanc prises par des photographes professionnels. La société propose en effet des cadres d’une taille de 100cm x 70cm x 2,7cm intégrants des photos numériques de 69cm x 39cm conçus en aluminium laqué noir.

The Frame, la Samsung Lifestyle TV expose le Louvre dans votre salon. The Frame, ce produit lancé par Samsung en 2017 profite d’un partenariat entre le musée du Louvre de Paris et Samsung pour afficher les œuvres d’art de la galerie directement dans votre…

À noter que le cadre est doté d’une batterie qui lui offre une autonomie d’un an. Pas besoin ainsi d’une prise de courant et d’un câble disgracieux pour le faire fonctionner.

Par ailleurs, l’entreprise nous confirme que :

« L’encre digitale vous garantit une photographie d’art de haute qualité visuelle qui ressemble à du papier, quelles que soient les conditions d’éclairage. »

À noter que le client pourra choisir depuis une application sur son smartphone les différentes photos noir et blanc qu’il veut afficher sur le cadre. Il lui suffira de sélectionner dans la galerie de la marque une photo pour la faire afficher dans le cadre. L’entreprise Ionnyk souligne au passage qu’elle offre l’accès à sa plateforme et à 10 nouvelles photos d’art numérique tous les mois à tout acheteur de cadre.

Enfin, pour ceux qui le veulent, il sera également possible d’acheter des photos numériques en édition limitée de la sorte à ce que vous soyez le seul à avoir cette photo. De plus, toute œuvre achetée est conservée en toute sécurité dans votre collection privée, accompagnée de son certificat d’authenticité.