BRAVIA 9, Le nouveau modèle 65 pouces de Sony dévoilé.

Sony a annoncé l’arrivée du BRAVIA 9 en version 65 pouces, disponible dès novembre. Ce nouveau modèle promet d’enrichir l’expérience de divertissement à domicile, combinant une technologie de pointe et une immersion cinématographique inégalée.

Sony renforce sa position dans le secteur des téléviseurs haut de gamme avec l’introduction du BRAVIA 9. La marque continue de développer son assortiment en s’appuyant sur des décennies de collaboration avec l’industrie cinématographique, en offrant des produits qui reproduisent fidèlement l’intention des réalisateurs.

Une qualité d’image optimisée avec le BRAVIA 9

Le BRAVIA 9 se distingue par une luminosité exceptionnelle et un contrôle précis du rétroéclairage, grâce à la technologie XR Backlight Master Drive. Ce système permet une gestion minutieuse de chaque zone lumineuse et sombre grâce à des mini-LED, offrant ainsi un contraste saisissant. Les scènes lumineuses et obscures sont affichées avec un réalisme et une clarté impressionnants. Ce téléviseur de 65 pouces propose une expérience visuelle unique, intégrant des couleurs éclatantes et des noirs profonds qui renforcent l’immersion du spectateur.

Modes calibrés pour une expérience cinématographique authentique

La gamme BRAVIA s’enrichit avec des modes calibrés spécialement conçus pour les plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video, et Sony Pictures Core. Ces modes assurent une reproduction fidèle des films et séries, conformément aux intentions des créateurs de contenu. Cette approche garantit que les spectateurs vivront une expérience visuelle authentique, identique à celle souhaitée par les réalisateurs.

Des fonctionnalités audio immersives pour le BRAVIA 9

Outre ses qualités d’image, Ce nouveau modèle introduit une technologie sonore immersive unique. Grâce à Acoustic Multi-Audio+, ce téléviseur intègre des tweeters à faisceau en haut et des tweeters de cadre latéraux, qui permettent une localisation précise des sons à l’écran. Le résultat est un son surround qui correspond exactement à l’image affichée, renforçant ainsi l’effet de réalisme.

Un écran conçu pour tous les environnements

L’écran propose également des fonctionnalités innovantes qui améliorent l’expérience visuelle dans divers environnements. La technologie X-Anti Reflection assure une clarté optimale même dans des pièces lumineuses, tandis que X Wide Angle garantit une qualité d’image constante, quel que soit l’angle de vision. Ces innovations permettent d’apprécier pleinement le BRAVIA 9, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la pièce.

Prix et disponibilité du BRAVIA 9

Le BRAVIA 9 en version 65 pouces sera disponible en novembre 2024. Bien que le prix exact n’ait pas encore été révélé, il est clair que ce modèle premium s’inscrit dans la continuité des précédentes versions BRAVIA, visant un public à la recherche d’une expérience de home cinéma optimisée.

Récapitulatif technique

Taille de l’écran : 65 pouces

Technologie de rétroéclairage : XR Backlight Master Drive avec mini-LED

avec mini-LED Modes de calibrage : Netflix Calibrated Mode , Prime Video Calibrated Mode , Sony Pictures Core

, , Processeur : XR Processor

Anti-reflets : X-Anti Reflection

Angle de vision : X Wide Angle

Système audio : Acoustic Multi-Audio+ avec tweeters à faisceau et tweeters de cadre

