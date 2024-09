Comment les utilisateurs Android peuvent détecter et désactiver un AirTag de suivi ?

Le suivi par AirTag peut représenter un risque important pour les utilisateurs d’Android. Depuis peu, Google a intégré une fonctionnalité permettant de détecter des traceurs non autorisés, dont les AirTags, directement dans ses paramètres.

Apple a également introduit l’application Tracker Detect disponible sur Google Play, qui permet aux utilisateurs Android de scanner leur environnement à la recherche d’AirTags inconnus. En activant cette fonctionnalité via les paramètres de sécurité de votre téléphone, il est possible d’effectuer des scans manuels et de recevoir des alertes automatiques lorsqu’un traceur est détecté.

Comment activer la détection des AirTags sur Android ?

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres de sécurité de leur appareil Android (sous “Sécurité et Urgence”) et lancer un scan manuel des traceurs. Cela permettra d’identifier tout AirTag à proximité. Cette option est particulièrement utile lorsque vous soupçonnez qu’un AirTag suit vos déplacements sans votre consentement. Une fois localisé, l’AirTag peut émettre un son pour que vous puissiez le trouver et le désactiver.

Application Tracker Detect : une alternative pour les utilisateurs d’Android

Tracker Detect, une application dédiée développée par Apple, permet également de détecter les AirTags pour ceux qui utilisent des appareils Android. Une fois installée, l’application scanne les environnements pour trouver des traceurs Apple qui ne sont plus à portée de leur propriétaire. En cas de détection, l’utilisateur peut activer une option pour faire émettre un son par l’AirTag, facilitant ainsi sa localisation et son retrait.

Pourquoi les AirTags peuvent-ils poser problème ?

Bien que ces dispositifs soient initialement conçus pour retrouver des objets perdus, certains individus les utilisent à des fins de suivi non autorisé. La capacité des AirTags à transmettre des informations de localisation précises via le réseau Bluetooth d’Apple peut poser des risques pour la sécurité des utilisateurs. Grâce aux nouvelles fonctionnalités sur Android, les utilisateurs peuvent désormais surveiller et réagir en cas de détection.

Comment désactiver un AirTag ?

Une fois l’AirTag détecté et localisé, il est possible de le désactiver en le désassemblant. Pour cela, il suffit de retirer la couverture arrière et de désactiver la batterie, ce qui interrompt immédiatement toute transmission de données.

Récapitulatif technique

